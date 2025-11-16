Les cambrioleurs utilisent de nombreux signe sur les portes, murs, volets ou clôtures : tous ont une signification précise

Les cambrioleurs ne cessent d'élaborer de nouvelles techniques pour cibler les maisons inoccupées ou les créneaux les plus propices. La police alerte.

Les forces de l'ordre mettent en garde depuis des années déjà contre une méthode de repérage de plus en plus utilisée par les cambrioleurs : celle du discret morceau de papier placé dans l'encadrement d'une porte. S'il n'est pas tombé ou déplacé dans un certain temps, les voleurs en déduisent que personne n'est présent. Mais bien d'autres technique existent pour cibler les logements et celles-ci ne cessent de se développer et de se perfectionner.

La police a identifié un ensemble plus large de signes utilisés pour marquer un logement et échanger des informations entre cambrioleurs. Les enquêteurs ont ainsi observé des symboles tracés sur des murs, les volets, les clôtures ou même au sol. Un feutre, une craie, un stylo, voire de simples cailloux alignés peuvent désormais suffire pour transmettre un message codé.

Cambrioleur en train d'essayer de rentrer par effraction dans une maison © 123rf

Ces signes ont des significations bien précises, par exemple une croix veut dire "projet de cambriolage". Elle symbolise aussi la "présence d'une femme seule" et fait l'objet d'un repérage régulier. Le losange signifie lui que "la maison est inoccupée." Les cailloux ou cercles tracés par cinq, indiquent aux cambrioleurs la présence d'argent liquide ou de bijoux dans le logement.

Les lettres sont aussi des symboles significatifs pour les voleurs : le Y à l'envers ou un alpha (α) veulent dire que le domicile est "équipé d'un système d'alarme anti-intrusion". Dans ce cas, il est primordial de s'assurer que l'alarme est dotée d'un anti-brouillage pour éviter que les cambrioleurs ne puissent déjouer le dispositif de télésurveillance. Les lettres N, M, AM, ou D sont elles utilisées pour communiquer les moments de la journée auxquels entrer par effraction dans le logement. Ainsi, N correspond à la nuit, M au matin, AM à l'après-midi et le D veut lui dire dimanche.

De plus en plus de cambriolages ont en effet lieu en journée, en l'absence des habitants car les cambrioleurs savent que la plupart des domiciles sont vides entre 9h et 17h. Ils profitent donc de ce moment pour passer à l'action, après avoir effectué des repérages.

Plusieurs solutions existent afin d'empêcher un cambriolage dont une totalement gratuite : l'opération tranquillité vacances. Elle consiste d'abord à s'inscrire dans un commissariat de police, dans une police municipale ou dans une brigade de gendarmerie. Ensuite, ces services vont se charger de surveiller le logement, avec des patrouilles qui sont organisées pour passer aux abords du domicile, pour repérer éventuellement une trace d'intrusion ou tout autre détail suspect.