La neige arrive dans tous ces départements même à basse altitude, le premier épisode hivernal est pour bientôt

La météo prend des airs d'hiver ! Le froid va envahir le pays, les gelées vont se généraliser et la neige tombera dans certains départements.

Il fallait bien que cela arrive après le jours de douceur quasi-printanière. La semaine du 17 novembre est annoncée comme hivernale. Le flux bascule au nord-nord-ouest, entrainant l'arrivée d'une masse d'air polaire maritime sur toute la France. Les températures vont perdre une dizaine de degrés en quelques jours. Il fera rarement plus de 10°C l'après-midi et les minimales oscilleront entre 0°C et 4°C. Elles seront ainsi proches de celles d'un mois de décembre, avec 4°C à 5°C sous les moyennes de saison.

Le nord-est sera particulièrement touché avec des minimales plus basses : 0°C à Strasbourg et Reims et même -1°C à Metz et Auxerre. A l'inverse, le sud-est conservera des valeurs plus douces, mais avec un ressenti frais dû au vent. Cela provoquera le retour de gelées généralisées en matinée, surtout à partir de mardi suite aux nuits dégagées. C'est une arrivée assez tardive, peu de gel avait été constaté jusqu'à présent dans les grandes villes. Le froid sera donc d'abord assez sec.

© La Chaine météo

De l'humidité devrait toucher la France à partir de mercredi. Dans ces conditions, la limite pluie-neige va s'abaisser. A partir de jeudi notamment, selon La Chaine Météo, la neige pourrait tomber en basse altitude. Elles devraient descendre jusqu'à 500 à 700 m d'altitude sur les Ardennes, les Vosges, le Jura et le Morvan notamment. Cette neige pourrait tenir un peu au sol. Une bonne nouvelle pour les stations de ski qui commenceront pour les premières à ouvrir à partir du week-end prochain.

En plaine, cela donnera des "giboulées, du grésil ou de la neige fondante" sur les départements situés "au nord-est surtout", avance La Chaine météo. Météo-France annonce, pour sa part, de la "pluie et neige" entre jeudi et vendredi notamment sur les villes de montagne de Chaumont, Belfort et Bourg-Saint-Maurice et des "averses de neige" à Aurillac.

"Une dégradation pluvieuse associée à une baisse plus marquée des températures est attendue pour les journées de mercredi et jeudi, la neige étant susceptible de tomber à des altitudes de plus en plus basses sur les massifs", confirme Météo France.

Le froid pourrait se prolonger toute la semaine. Ces conditions météorologiques ne sont pas exceptionnelles pour la saison, mais marquent une rupture nette avec la douceur de début novembre et rappellent que l'hiver approche.