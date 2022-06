Jul : un nouvel album et un concert risqué au Vélodrome ?

JUL. Le rappeur marseillais Jul, qui dévoile ce vendredi 3 juin son 17ème album, "Extraterrestre", se produira en concert samedi au Vélodrome de Marseille.

Pas une année ne s'écoule sans que Jul ne sorte un album : le rappeur marseillais dévoilé, ce vendredi 3 juin 2022, son 17ème album baptisé Extraterrestre et composé de 20 titres inédits, dont un morceau en collaboration, avec Houari et Moubarak. Et comme pour ses fans une bonne nouvelle arrive rarement seule, Jul annonce par ailleurs la sortie, ce vendredi, de 20 clips, tous mis en ligne entre 18 heures et 22 heures. Cet album, l'artiste de 32 ans pourra le défendre sur scène, lors de son concert au Vélodrome de Marseille, samedi 4 juin, devant 60 000 spectateurs.

Mais à la veille de cet événement, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône tient à mettre en garde les admirateurs de Jul et à se méfier du risque "important" de vente de faux billets. "Le concert est complet. Il n'y aura pas de billetterie au stade pour l'achat de billets. Ne vous faites pas escroquer en achetant des billets auprès de particuliers", écrit sur Twitter la préfecture, expliquant que "les personnes détentrices de ce type de places seront détectées dès le pré-filtrage et ne pourront pas accéder au périmètre autour du stade."

Une semaine après le chaos de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, les spectateurs du concert de Jul au Vélodrome sont invités à prévoir "une présence sur place dès 18h" et à "respecter impérativement les indications d'accès figurant sur les billets."