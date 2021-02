Céline Dion en concert à Paris : la date en 2021 annulée, un report en 2022

CELINE DION. La chanteuse Céline Dion vient d'annoncer un nouveau report de ses concerts européens du "Courage World Tour", qui passera en septembre 2022 à Paris.

[Mis à jour le 17 février 2021 à 17h01] Nouveau coup du pour les admirateurs de Céline Dion, pour qui l'attente va encore se prolonger. Après un premier report de ses concerts à Paris, qui devaient se tenir initialement les 26, 27 et 30 juin 2020 et les 1er, 3 et 4 juillet 2020 à Paris La Défense Arena à 2021, c'est désormais sur 2022 qu'il faudra compter. La diva canadienne annonce que ses concerts en Europe sont reprogrammés entre le 25 mai et le 24 septembre 2022. Le Courage World Tour, débutera à Birmingham, en Angleterre, et passera du 16 au 24 septembre 2022 à La Défense Arena, aux portes de Paris.

Les billets achetés pour les dates de 2020 seront toujours valables. Pour ceux qui souhaitent un remboursement, il faudra se retourner vers les points de vente à partir du 31 août 2021. En ce qui concerne la venue de Céline Dion aux Vieilles Charrues cet été, l'incertitude demeure.