Céline Dion malade : quelles sont les dernières nouvelles de sa santé ?

Atteinte d'une maladie neurologique rare, Céline Dion s'est faite très discrète sur la scène médiatique depuis plusieurs mois.

Voilà des mois que Céline Dion n'était pas apparue en public : cette nuit, à Los Angeles, la chanteuse a fait une arrivée surprise sur la scène des Grammy Awards, pour remettre à Taylor Swift son trophée de meilleur album de l'année. "Quand je dis que je suis heureuse d'être là, je le pense vraiment de tout mon cœur, a-t-elle lancé face au public de la cérémonie. Ceux qui ont eu la chance de participer aux Grammy Awards ne doivent jamais tenir pour acquis l'immense amour et la joie que la musique apporte à nos vies et aux gens du monde entier."

Un double événement, d'autant que Céline Dion est restée silencieuse depuis la révélation, sur Instagram, de sa maladie, en décembre 2022. Depuis, les annulations de concert parlaient d'eux-mêmes : la chanteuse ne peut pas, pour le moment, remonter sur scène. Atteinte d'une maladie neurologique rare, appelée syndrome de la personne raide - ou Stiff-person syndrome en anglais - Céline Dion a offert quelques confidences sur son quotidien dans un documentaire baptisé I Am : Céline Dion, attendu prochainement sur Prime Video.

Depuis l'annonce de sa maladie et l'annulation de tous ses concerts, la chanteuse s'est tenue loin des projecteurs - jusqu'à cette nuit ; les rares informations sur son état de santé étant distillés par ses proches dans les médias outre-Atlantique. "Elle travaille fort, mais elle n'a pas le contrôle de ses muscles. Ce qui me fait de la peine, c'est qu'elle a toujours été disciplinée. Elle a toujours travaillé fort", confiait notamment Claudette Dion en décembre dernier au média québécois 7 Jours.

Et d'ajouter : "C'est sûr que, dans nos rêves à nous et dans les siens, l'idée est de revenir sur scène. Dans quel état ? Je ne le sais pas. Les cordes vocales sont des muscles, et le cœur aussi est un muscle. (...) Comme c'est un cas sur des millions, les scientifiques n'ont pas fait tant de recherche que ça, parce que ça ne touchait pas tant de monde que ça."