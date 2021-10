Céline Dion malade : ce que l'on sait de sa santé

CELINE DION. La chanteuse Céline Dion a dû annuler plusieurs concerts à Las Vegas pour des raisons médicales.

Céline Dion a "le cœur brisé par cette situation." La diva canadienne, qui devait remonter sur scène à partir du 5 novembre 2021 à Las Vegas, a dû annuler une série de concerts pour des raisons de santé. "Céline souffre de spasmes musculaires sévères et persistants qui l'empêchent de performer sur scène. Son équipe médicale continue de l'évaluer et la traiter, mais les symptômes qu'elle ressent ne lui permettent pas de participer aux répétitions pour le nouveau spectacle", peut-on lire dans un communiqué publié ce mardi 19 octobre.

A 53 ans, Céline Dion doit donc retarder "les représentations prévues du 5 au 20 novembre et du 19 janvier au 5 février 2022." Dans le même document, la chanteuse indique avoir le "le cœur brisé par cette situation." L'annulation de cette série de concerts l'"attriste au-delà des mots." "Maintenant, je dois me concentrer sur ma santé pour vite aller mieux... Je veux m'en sortir le plus rapidement possible", conclut Céline Dion.