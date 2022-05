Booba : Magali Berdah porte plainte, le rappeur contre-attaque

BOOBA. Le rappeur Booba a porté plainte contre l'agente d'influenceurs de télé-réalité Magali Berdah, qui avait elle aussi saisi la justice pour cyberharcèlement.

[Mis à jour le 27 mai 2022 à 14h31] La contre-attaque de Booba. Mercredi 25 mai, dans les colonnes du Parisien, l'agente d'influenceurs Magali Berdah expliquait avoir porté plainte contre le rappeur français Booba pour cyberharcèlement. "Je n'ai aucune autre solution pour essayer de le stopper. Je suis dépassée par les évènements, dépitée et dans une extrême détresse. Je n'ai aucun autre recours que la justice", explique Magali Berdah au quotidien, affirmant être harcelée sans cesse depuis "une semaine".

L'agente de stars de télé-réalité française souligne la "puissance de frappe énorme" de Booba sur les réseaux sociaux, où il totalise par exemple 5 millions d'abonnés sur Twitter. "De son compte en découlent des centaines d'autres d'internautes qui se mettent à me harceler, le jour, la nuit, avec des menaces de mort. Ce n'est plus une vie, je ne dors plus depuis trois nuits. Je ne fais que pleurer, je veux que cela s'arrête. J'ai une société avec 60 salariés et cela fait trois jours que je ne fous rien", explique Magali Berdah dans Le Parisien.

Le lendemain de cette annonce, sur Twitter, Booba exprime à son tour sa volonté de déposer plainte contre la chroniqueuse de TPMP. "Mme Berdah reproduit une mécanique dont elle est coutumière : publier des vidéos victimaires puis se prétendre en proie à du cyberharcèlement, fait extrêmement grave dont Booba, ne peut être le comptable, ni le coupable", est-il expliqué dans ce communiqué de presse. "Booba n'a fait que relayer des informations publiques mettant en lumière un système très lucratif organisé par Mme Berdah : promotion d'opérations commerciales plus ou moins douteuses, incitation obsessionnelle à la chirurgie esthétique et mise en avant de personnalités issues de la téléréalité liées à des affaires judiciaires", est-il ajouté.

.@MagaliBerdah Nous ne souhaitons de mal à personne mais pensons sincèrement que les personnes comme toi représentent une menace pour les jeunes et pour nos enfants. On en a marre des escrocs marre du vent marre du fake. Place au talent et à la créativité. Que du positif pic.twitter.com/C25Qnbc97J — Booba (@booba) May 24, 2022

Booba accusé de cyberharcèlement sur Twitter

Sur son compte Twitter, Booba enchaîne depuis plusieurs jours les punchlines contre la chroniqueuse de Cyril Hanouna. "Nous ne souhaitons de mal à personne mais pensons sincèrement que les personnes comme toi représentent une menace pour les jeunes et pour nos enfants. On en a marre des escrocs marre du vent marre du fake. Place au talent et à la créativité", écrit notamment Le Duc dans une publication postée sur le réseau social mardi 24 mai.

"Booba s'amuse, mais dehors il y a des détraqués", conclut Magali Berdah dans son interview au Parisien. Avec son avocate, Me Anouck Aragones, elle dénonce le manque d'encadrement judiciaire sur les réseaux sociaux. Selon le journal, elle a "effectué un signalement auprès du procureur de la République de Marseille pour 'cyberharcèlement et dénonciation calomnieuse'" et "assigné son harceleur au civil pour faire interdire son compte."

Le rappeur Booba a déjà vu par deux fois son compte Instagram supprimé, après des attaques à l'encontre de divers personnages publics. Grand habitué des clashes virtuels, Le Duc a visiblement une cible de plus.