Booba : pourquoi son compte Instagram a (encore) été supprimé

Entre clashs avec deux autres rappeurs, Benash et Rohff (oui, encore lui) et suspension de compte sur Instagram, le Duc a une nouvelle fois trouvé comment faire parler de lui. On vous explique.

Encore un buzz pour le Duc, en pleine promotion de son prochain album, ULTRA. Alors forcément, il fallait faire du bruit. Ce jeudi 17 décembre 2020 sur Twitter, tout le monde ne parle que de Booba. Mais les raisons de cet emballement sont cette fois, multiples. Ou plutôt cette fois, ce sont les adversaires qui sont multiples pour le roi du clash sur les réseaux sociaux. A commencer par Benash, son ancien protégé, qui a claqué la porte cet été du label de Booba 92I. Son dernier morceau, Né de nouveau, dans lequel il explique avoir mis une "croix sur [son] passé" lui aura valu les foudres du Duc.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque Rohff, ennemi de toujours de Booba, a lui décidé de remettre sur le tapis des réseaux sociaux une affaire qu'il avait déjà évoquée, celle d'une relation entre une jeune femme, Inès, qui explique avoir eu une relation avec le rappeur de Boulogne en 2015 alors qu'elle avait 17 ans. Rohff partage l'interview de cette jeune femme, que certains connaissent pour ses apparitions dans Les Princes et les Princesses de l'amour ou Les Marseillais sur W9, avec le youtubeur Sam Zirah, à qui elle donne les détails de cette relation.

En réponse, Booba a publié une discussion qu'il aurait eu avec l'ancienne femme de Rohff, qui avait porté plainte pour violences contre lui et qu'il encourage à parler pour dénoncer les actes supposés du rappeur. Conséquence pur Booba : son compte Insatagram a, une fois de plus, été suspendu. Ce qui ne l'empêche pas de s'exprimer sur Twitter.