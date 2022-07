Booba vs Vald : le clash de trop ?

BOOBA. Les deux rappeurs français, Booba et Vald, se sont lancé dans une gueguerre qui a agacé plus d'un festivalier, aux Francofolies de La Rochelle.

Ils ont gâché la fête. Les rappeurs français Booba et Vald ont brillé, ce week-end, non pas par leurs performances sur scène, mais bien par leur gueguerre. En clash depuis des semaines sur les réseaux sociaux sur fond d'accusations de trafic de chiffres de ventes et d'écoutes sur les plateformes, les deux artistes étaient programmés la même soirée, vendredi 15 juillet, aux Francofolies de La Rochelle. Une soirée rap prometteuse, mais à risques, qui aurait pu se terminer en bagarre générale entre les équipes de chacun.

La journée a été marquée par des attaques sur les réseaux sociaux, entre Booba et Vald. "Bon concert on veut la paix nous, crois moi tu veux pas la guerre", a commencé le premier, auquel le second a répondu "Tu perds la boule le vioc, c'est toi tu promets une gifle et (là) tu veux deux fois la paix dans le même tweet, moi (j'ai) rien dit rien fait." Ambiance. Vald, qui fêtait ses 30 ans ce soir là, a posté sur Instagram un cliché de lui avec un gâteau sur les marches de la scène, prétendant attendre son rival, qui devait se produire au même endroit.

Posté sur le chemin que devait emprunter Booba avec son escorte, Vald n'aura fait que monter la pression. Après avoir été sommé de quitter le lieu par les organisateurs des Francofolies, ceux-ci ont été contraints de faire appel à un escadron de CRS, venus calmer le jeu et sécuriser la zone pour éviter une bagarre. Booba sera monté sur scène avec une heure de retard et aura quitté le lieu derrière le cordon de CRS, sous les insultes et les sifflets de son adversaire du soir.

Concert retardé, provocations, présence policière...



Les tensions entre @booba et @vald_ld ont pris une nouvelle tournure aux @francofolies de La Rochelle.



Retour sur cette soirée électrique pic.twitter.com/oda0ZFGI2B — France 3 Poitou-Charentes (@F3PoitouChtes) July 16, 2022

Booba sort du silence

"Ce qui est triste, c'est pour les gens qui ont dû m'attendre pendant presque une heure et demie et parce que ça donne une mauvaise image du rap pour rien. Bon, on s'est titillé sur les réseaux mais on n'allait pas faire une opération tabassage dans un festival. Nous, on était venu en paix", assure toutefois Booba dans les colonnes du Parisien. Et d'ajouter : "Avec Vald, je me moque, je suis taquin, ce n'est pas une vraie guerre", mais "si on se croisait, c'était bagarre générale."

A-t-on évité un remixe de la triste bagarre à l'aéroport d'Orly entre Booba et Kaaris ? Non, à en croire Le Duc, toujours en sursis depuis cet épisode. "S'il y a bagarre, je ne chante pas, je perds mon argent et je vais en prison. Le calcul est vite fait. Et je ne vais pas me bagarrer pour Vald. Ce n'est pas mon ennemi juré, pas comme quand j'ai croisé Kaaris", explique Booba au quotidien.

La soirée du vendredi des Francofolies, qui s'annonçait pourtant épique, n'aura offert qu'un spectacle navrant aux festivaliers, nombreux à s'agacer du comportement de Booba et Vald.