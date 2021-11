Jean-Luc Lahaye accusé de viols : ce que l'on sait

JEAN-LUC LAHAYE. Selon les informations du Parisien, le chanteur Jean-Luc Lahaye a été placé en garde à vue avec sa fille. Il est accusé de viols sur deux adolescentes.

Selon Le Parisien, le chanteur a été interpellé ce mercredi 03 novembre 2021 et placé en garde à vue pour "viols et agressions sexuelles sur mineur de plus de 15 ans", ainsi que "corruption de mineur."

Jean-Luc Lahaye est soupçonné d'avoir agressé sexuellement deux jeunes femmes âgées de 16 et 17 ans en 2013 et 2014.

Margaux, la fille de l'artiste de 68 ans a également été placée en garde à vue. Elle est soupçonnée d'avoir fait pression sur les victimes.

D'après des sources concordantes citées par Le Parisien, les deux victimes présumées accusent Jean-Luc Lahaye "d'avoir eu des rapports sexuels avec elles et leur aurait demandé, par Internet et caméras interposées, de se dévêtir et de prendre des poses sexuelles." Elle auraient de nouveau porté plainte au début de l'année. Une nouvelle enquête a été ouverte par le parquet de Paris.

A noter également que, selon Le Parisien, la fille de Jean-Luc Lahaye, Margaux, aurait également été placée en garde à vue dans le cadre de cette enquête pour "subordination de témoin", pour avoir "fait pression sur les deux adolescentes pour les astreindre au silence."

Jean-Luc Lahaye est un chanteur français né le 23 décembre 1952 à Paris. Enfant de la DDASS (ses parents l'ayant abandonné à 6 mois), Jean-Luc Lahaye connaît une enfance difficile. C'est la découverte de la musique sur un poste de radio, en pleine époque des yéyés, qui le sauve, malgré quelques délits qui lui vaudront des peines de prison. A sa sortie, Jean-Luc Lahaye se range : il met un pied dans le show-business en devenant serveur dans un restaurant qui propose des spectacles. C'est grâce à ce job qu'il rencontre Dalida, une relation décisive pour sa carrière. Par le biais des relations, il sort l'un de ses tubes, "Femme que j'aime", en 1982, sans promotion. Dès lors, les succès s'enchaînent. Désormais médiatisé, Jean-Luc Lahaye en profite pour mettre en lumière son enfance difficile. Il publie un livre intitulé Cent Familles, et devient également animateur de son propre show télévisé en 1987, "Lahaye d'honneur", dont le but est de soulever des fonds, en direct, pour des oeuvres caritatives. Cette émission a pour générique "Débarquez-moi", qui deviendra un des succès de Jean-Luc Lahaye.

Alors que le début des années 2000 marque une traversée du désert, pendant laquelle Jean-Luc Lahaye devient entrepreneur, la télévision s'intéresse à lui lors d'une émission consacrée aux chanteurs oubliés : il obtient de nouveau le soutien du public, et relance ainsi sa carrière. Un premier tremplin, suivi du succès lié aux tournées souvenirs des années 1980 et au film "Stars 80", dans lequel il interprète son propre rôle. Il est condamné en 2015 à un an de prison avec sursis pour corruption de mineure. Il avouera d'ailleurs dans une émission être attiré par les filles plus jeunes.