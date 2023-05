Mort de Jean-Louis Murat à l'âge de 71 ans : de quoi est décédé le chanteur ?

JEAN-LOUIS MURAT. Auteur, compositeur et interprète français, Jean-Louis Murat est mort à 71 ans. Les causes et les circonstances de sa mort sont inconnues.

La famille de Murat L'essentiel Auteur, compositeur, interprète et acteur français, Jean-Louis Murat est mort , ce jeudi 25 mai 2023. L'annonce a été communiquée par son manager à France Inter à la mi-journée.

, ce jeudi 25 mai 2023. L'annonce a été communiquée par son manager à France Inter à la mi-journée. Le chanteur était âgé de 71 ans .

. Pour l'heure, les causes et les circonstances de sa disparition ne sont pas connues.

Jean-Louis Murat, chanteur écorché et poète était connu pour des chansons comme Regrets en duo avec Mylène Farmer, Si je devais manquer de toi, ou Au mont sans-souci.

14:04 - Christine and the Queens pleure Jean-Louis Murat Depuis l'annonce de la disparition soudaine de Jean-Louis Murat, les hommages émergent sur les réseaux sociaux. Parmi eux, celui du chanteur Christine and the Queens, qui écrit sur Twitter : "Jean-Louis Murat grand poète ma peine est immense et ma reconnaissance éternelle." 13:49 - Jean-Louis Murat meurt le lendemain de Tina Turner Puisqu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule : Jean-Louis Murat est décédé ce jeudi 25 mai, soit le lendemain d'une des légendes de la musique mondiale, la chanteuse américaine Tina Turner, disparue à 83 ans. 13:16 - Son label confirme la mort de Jean-Louis Murat Après l'annonce faite par La Montagne et France Inter, c'est PIAS, le label du chanteur, qui confirme la disparition de Jean-Louis Murat, via un court communiqué : "C'est avec une très grande tristesse que nous annonçons ce jour, la disparition de l'artiste auteur, compositeur, interprète Jean-Louis Murat. Cette disparition extrêmement brutale et soudaine laisse un vide immense dans le paysage musical français. Jean-Louis Murat était un artiste unique. À la discographie singulière et rare. Jean-Louis Murat était un des plus grands poètes français de sa génération. Il avait 71 ans. Toutes nos pensées accompagnent sa famille et ses proches dans cette très grande douleur."

Auteur, compositeur, interprète et acteur français, Jean-Louis Murat est mort, ce jeudi 25 mai 2023, a annoncé son manager à France Inter à la mi-journée. Le chanteur était âgé de 71 ans. Pour l'heure, les causes et les circonstances de sa disparition ne sont pas connues. Connu pour des chansons comme Regrets en duo avec Mylène Farmer, Si je devais manquer de toi, Au mont sans-souci, Foule romaine ou J'ai fréquenté ta beauté, il avait sorti un dernier album en 2020 et devait se produire sur scène à cette occasion, avant que le covid ne fasse annuler sa tournée.

Jean-Louis Bergheaud, plus connu sous le nom de Jean-Louis Murat, est né le 28 janvier 1952 à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme. Fils d'un charpentier-menuisier, musicien amateur et d'une couturière, il se passionne très jeune pour la musique, apprend le saxophone et enchaîne, jeune adulte, les petits boulots. Il fonde un premier groupe, Clara, avec lequel il se produit en première partie de William Sheller. Murat sort son premier disque en 1981. Durant ses quarante ans de carrière, Jean-Louis Murat aura sorti 24 albums et connu bien des années de succès. Un dernier album best-of, devait paraître ce vendredi 26 mai.

Connu pour ses chansons, Jean-Louis Murat a également beaucoup fait parler de lui pour ses coups de gueule réguliers. "Ça me plaît assez qu'on ne m'aime pas", lâche-t-il par exemple en 2011 au Point, sorte de résumé de ses coups de sang. Et de se souvenir : "Je ne suis jamais arrivé à me faire à ce milieu. Au début, j'avais un appartement à Paris, parfois je me mélangeais un peu, mais c'était une catastrophe. Je me souviens d'une fois où j'ai mangé avec le patron d'une maison de disque et sa grande vedette. Je n'ai pas passé l'entrée. Je leur ai dit : 'Je n'ai rien à voir avec vous, je vous emmerde, au revoir, je me casse.'"

Jean-Louis Murat aura également offert les plus beaux tacles de la musique française. Patrick Bruel, Renaud, Jean Jacques Goldman, Michel Polnareff, Les Enfoirés... Rares sont ceux à avoir échappé à ses balles perdues. "C’est la crise, les salles prennent moins de risque et préfèrent programmer des gros cons comme Renaud ou Polnareff", lâchait-il par exemple sur TF1, "PNL est au rap américain ce que Richard Anthony était à Bob Dylan. Autrement dit, une vaste et funeste blague" sur BFMTV, ou encore la tirade sexiste dans Paris Match : "J’en ai côtoyé pas mal des chanteuses qui ont la science infuse. Mais Beyoncé ou Rihanna n’ont jamais écrit un titre. Si elles n’avaient pas des mecs derrière, elles n’en seraient pas là. Angèle elle va prendre des airs de pré-mamie bientôt et ce sera fini."

Durant toute sa vie, Jean-Louis Murat aura été très discret sur sa vie privée. Vivant à la campagne, en Auvergne, loin des caméras, il n'a lâché que quelques détails sur ses histoires d'amour et sa vie loin de la scène. A Paris Match, il expliquait que pour lui l'amour était un "gage d'épanouissement personnel." Il ajoute, à propos de son passé amoureux : "Moi, en tant que fils de divorcé, moi-même multidivorcé, je n'ai qu'une idée : le couple et la fidélité. Et à chaque fois que j'ai construit quelque chose, tout a pété. C'est la quatrième fois, là... Mais je te rassure, je suis déjà très amoureux. J'ai trouvé ma 'princess of the cool', je ne suis pas à plaindre. La vie est devenue un vaste champ où il ne faut pas avoir trop d'idéaux."