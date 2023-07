Mick Jagger fête son 80ème anniversaire : qui est sa jeune compagne, Melanie Hamrick ?

L'infatigable leader des Rolling Stones, Mick Jagger, fête ses 80 ans ce 26 juillet 2023. Depuis 2014, il est en couple avec Melanie Hamrick.

Mick Jagger fête ses 80 ans sans avoir pris la moindre ride (mentale). L'inusable leader des Rolling Stones, né le 26 juillet 1943, souffle ce mercredi sa 80ème bougie et prévoit, pour l'occasion, une grande fête à Londres, rapportent les tabloïds britanniques. Toujours doté d'une incroyable énergie, comme il l'a prouvé sur scène ces dernières années, il achevait, il y a tout juste un an la dernière tournée des Stones, célébrant leurs 60 ans de carrière. Et prévoit déjà la sortie d'un prochain album.

Infatigable Mick Jagger donc, qui partage sa vie depuis près de dix ans avec Melanie Hamrick, ancienne danseuse à l'American Ballet Theatre, désormais chorégraphe. Ensemble, ils ont eu un fils, Deveraux Octavian Basil, né le 8 décembre 2016. Le couple foulait encore le tapis rouge main dans la main en janvier dernier, pour le gala du Ballet Theatre de New York.

Mick Jagger était déjà père de sept enfants lorsqu'il a fait la connaissance, en 2014 au Japon, de l'ancienne danseuse étoile. Cette dernière est née à Williamsburg, en Virginie. Intégrant l'American Ballet Theatre dès 2004, elle part en tournée en Asie, où elle rencontre Mick Jagger dans les coulisses d'un concert des Stones. Melanie Hamrick a pris sa retraire de ballerine en 2019, puis a fondé une société de production, rapporte le site People. En juin 2023, elle a sorti un roman, baptisé First Position, qui parle de "la chute d'une danseuse."