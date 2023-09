The Rolling Stones : ce que l'on sait de leur nouvel album, "Hackney Diamonds"

ROLLING STONES. Le groupe mythique des Rolling Stones confirme la sortie prochaine d'un nouvel album studio, le premier depuis 2005.

Fin du suspense pour les fans des mythiques Rolling Stones : le groupe confirme son retour avec Hackney Diamonds, un nouvel album studio, le premier depuis près de deux décennies. "Nouvel album, nouvelle musique, nouvelle ère", promettent Mick Jagger et sa bande dans plusieurs vidéos postées sur leurs réseaux sociaux, mettant fin à plusieurs jours de spéculations aux quatre coins du monde, engendrée par le déploiement d'une campagne de publicité bien rodée.

Il y a quelques jours, le 24 août dernier, était apparue dans une gazette britannique une étrange publicité faisant allusion à quelques tubes des Rolling Stones. Vendredi 1er septembre, sur son compte Twitter, un message posté par le groupe annonçait "une nouvelle ère des Stones, dans le monde entier", indiquant un site internet sur lequel figurait un compte à rebours correspondant à la date de sortie du très attendu album en question : ce mercredi 6 septembre.

Sur un autre site Internet, qui offrait aux fans une chance d'"entendre un extrait de la nouvelle chanson", baptisée Don't Get Angry With Me, affichait malicieusement une page "500 Error", laissant peu de chances qu'il s'agisse réellement d'un bug de la page. Finalement, les Rolling Stones présenteront leur nouvel album en direct à la télévision américaine, chez le célèbre animateur Jimmy Fallon. La séquence sera disponible en livestream, sur YouTube.

Le disque Hackney Diamonds sera donc pour les Rolling Stones le premier album studio inédit à paraître depuis 2005 et A Bigger Bang. En 2016, le groupe emmené par Mick Jagger et Keith Richards avait publié Blues & Lonesome, leur 23ème disque, composé de reprises.