Coldplay : la date de sortie de l'album "Music of the Spheres" dévoilée

COLDPLAY. Deux ans après "Everyday Life", le célèbre groupe britannique Coldplay annonce la sortie à l'automne de son nouvel album, baptisé "Music of the Spheres".

[Mis à jour le 20 juillet 2021 à 17h19] Après son coup de maître depuis l'espace - décidément, c'est à la mode - Coldplay confirme son retour en dévoilant le nom et la date de sortie de son prochain album : Music Of The Spheres sortira le 15 octobre 2021. Produit par le Suédois Max Martin (à qui l'on doit, entre autres, Baby One More Time de Britney Spears, I Kissed A Girl de Katy Perry ou encore Shake It Off, de Taylor Swift), le disque est annoncé par un trailer galactique et coloré, dévoilé sur YouTube ce mardi 20 juillet 2021.

On peut y entendre des extraits de plusieurs morceaux de l'album, dont le single Higher Power, dévoilé en mai dernier après un étrange teasing spatial... Après l'événement de la sortie de ce morceau depuis l'espace, Coldplay dévoilera Coloratura, un nouvel extrait de Music Of The Spheres ce vendredi 23 juillet 2021. Affaire à suivre donc...

Higher Power, Coldplay dans l'espace

"Signal found." En deux mots (qui signifient "signal trouvé") et un site, le groupe britannique Coldplay annonçait son retour de la plus mystérieuses des façons en mai dernier, deux ans après la sortie de Everyday Life. Sur le site en question, alienradio.fm, on découvrait alors une série de messages cryptés, en plusieurs langues ou un étrange alphabet, en déplaçant la souris sur différentes fréquences réparties sur une sphère rose. De quoi donner du grain à moudre aux amateurs du groupe, qui s'attèlent à décrypter cette mystérieuse annonce depuis plusieurs heures sur les réseaux sociaux. C'est finalement une chanson qui est sortie le vendredi 7 mai 2021, intitulée Higher Power.

Et c'est l'astronaute français Thomas Pesquet qui avait eu la primeur de découvrir ce premier single, depuis la station spatiale internationale, après un chat avec le groupe Coldplay d'une dizaine de minutes. "On a eu droit à des avant-premières de films à bord de l'ISS, mais je suis presque sûr qu'il s'agissait de la première chanson à sortir dans l'espace avant d'être diffusée sur la Terre !!! Merci Coldplay pour cet échange !", s'est réjoui Thomas Pesquet dans un tweet.