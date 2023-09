Mort de Steve Harwell : le chanteur de Smash Mouth est décédé à 56 ans

Steve Harwell, chanteur et fondateur du groupe de rock Smash Mouth, est décédé ce lundi, annonce son manager.

Steve Harwell, le chanteur et fondateur du groupe de rock américain Smash Mouth, est mort. L'annonce a été faite ce lundi 4 septembre, par son manager, rapportent les médias outre-Atlantique, comme CNN. Âgé de seulement 54 ans, il est décédé à son domicile de Boise, Idaho, avec sa famille et ses amis à ses côtés, selon Robert Hayes, manager de Smash Mouth.

"Steve Harwell était un pur produit de l'Amérique. Souvenons-nous de lui pour sa concentration inébranlable et sa détermination passionnée à atteindre le statut de star de la pop", peut-on lire dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux de la formation rock, connue particulièrement pour avoir offert la chanson All Star au film Shrek.

Si les causes précises de la disparition de Steve Harwell n'ont, pour l'heure, pas été communiquées, l'inquiétude autour de l'état de santé du chanteur grandissait ces derniers jours, après l'annonce de son placement en soins palliatifs. Il avait été contraint de quitter le groupe Smash Mouth en 2021, en raison de problèmes de santé. Steve Harwell souffrait de plusieurs pathologies, notamment cardiaques.

Steve Harwell avait fondé en 1994 le groupe Smash Mouth, dont la notoriété avait explosé grâce à des singles comme All Star et I'm a Believer. La formation avait par ailleurs été nommée pour un Grammy Awards de la meilleure performance pop d'un groupe/duo pour All Star, chanson devenue culte après son utilisation dans la bande-originale du film d'animation Shrek, en 2001.