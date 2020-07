Joe Jonas et Sophie Turner : le mystère autour de la naissance de leur bébé

Le chanteur Joe Jonas et l'actrice Sophie Turner ont annoncé dans un communiqué la naissance de leur premier enfant.

It's a girl ! Sophie Turner et Joe Jonas viennent d'annoncer, via un communiqué de presse, la naissance de leur premier enfant : une petite fille, prénommée Willa, selon TMZ. Une heureuse nouvelle pour le chanteur des Jonas Brothers et l'héroïne de Game of Thrones, qui s'étaient mariés en France l'année dernière. "Sophie Turner et Joe Jonas sont ravis de vous annoncer la naissance de leur bébé", annonce l'agent de l'actrice de 24 ans dans un communiqué de presse relayé par les médias américains, dont CNN. "Joe et Sophie ont accueilli une petite fille mercredi dernier à Los Angeles et ils sont aux anges. Le couple est déjà obsédé par leur petite fille et se réjouit pleinement de son arrivée. Ils prennent le temps d'apprécier ce moment spécial et n'ont partagé la nouvelle qu'avec leur famille et leurs amis. Avec la pandémie Joe et Sophie restent très prudents", ajoute une source proche des jeunes parents au site Entertainment Tonight.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour l'heure, ce sont les seules informations à avoir été communiquées. Il faut dire que la grossesse de Sophie Turner est restée secrète, aucune annonce officielle du couple n'avait été faite jusqu'à ce jour. Les rares apparitions de Sophie Turner enceinte ont été immortalisées par des paparazzis, comme la semaine dernière encore, dans les rues de Los Angeles, où on pouvait apercevoir ce baby bump gardé secret.