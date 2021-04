Damso : où écouter en avant première son nouvel album "QALF infinity" ?

DAMSO. Le rappeur Damso vient d'annoncer que son cinquième album, "Qalf infitiny" sortira ce mercredi 28 avril.

[Mis à jour le 28 avril 2021 à 11h00] L'annonce est (enfin) officielle : le cinquième et nouvel album de Damso sortira ce mercredi 28 avril 2021, à minuit. Le disque, baptisé QALF infinity, qui est la suite de QALF ('qui signifie "Qui Aime Like Follow" ndlr.) sorti en septembre 2020 sera diffusé en avant première lors d'un live sur son compte Instagram à 23 heures, a déclaré le rappeur ce matin sur France Inter. "Mon but, c'est vraiment de faire cette première écoute avec mon public, comme avec la pandémie on n'a plus beaucoup de contacts. À minuit, l'album sera disponible partout", explique Damso à Léa Salamé.

"Le 28 c'était une date symbolique, l'anniversaire d'Ipséité (son deuxième album ndlr.). J'ai mis la symbolique avant les chiffres, il fallait que ça sorte le 28. Après cet album, je serai un artiste accompli, en tout cas c'est comme ça que je le vois. J'aurai réussi à juste être dans ma passion sans regarder rien d'autre." Pour l'heure, très peu de détails sur le contenu de l'album QALF infinity sont connus, mais nul doute qu'il fera couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux, comme l'avait fait son prédécesseur en septembre dernier. .@THEDAMSO annonce le nom de son nouvel album #QalfInfinity (suite du précédent #Qalf), joué live sur son compte #Instagram ce soir à 23h, avant la sortie officielle du disque à minuit #rap #le79Inter pic.twitter.com/sDhNxmPsvR — France Inter (@franceinter) April 28, 2021 Damso et le buzz de QALF

En septembre 2020, Damso et son album QALF, créaient l'événement sur les réseaux sociaux et suscitait de nombreuses rumeurs et théories. QALF serait-il un double album ? De nouvelles chansons vont-elles sortir prochainement ? Le titre J'avais juste envie d'écrire semble leur donner raison. Déjà en septembre, l'hypothèse était prisée sur Twitter, où les fans étaient nombreux à étayer cette théorie de "preuves" diverses et variées, en analysant notamment les paroles et les sons dans les titres. Par exemple, les battements cardiaques entendus dans le morceau final, INTRO, symboliseraient selon certains la renaissance de Damso, qui aurait sorti ce jour la première partie d'un projet qui en compte deux.

A ces battements de cœur succède un cri : "Nwar ! Batterie rechargée". QALF serait donc la moitié "douce", quand la partie encore inconnue serait plus dure, plus sombre. Il faut dire que cet album de Damso figure parmi les sorties événements de 2020 (et de 2021 ?). Depuis plusieurs années, le rappeur s'est fait une place de choix sur la scène rap, gagnant même une récompense aux Victoire de la musique 2019 pour l'album rap de l'année avec Lithopédion. Connu pour ses textes incisif, le rappeur ne laisse rien au hasard, d'où les nombreuses théories nées des paroles de QALF.