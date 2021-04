Victor Solf dévoile "Still. There's Hope" : un album "pour redonner espoir"

INTERVIEW. Victor Solf dévoile son premier album solo, "Still. There's Hope", deux ans après la fin du groupe HER.

"J'espère que ce sera un album qui fera du bien." Deux ans après la fin de l'aventure HER, Victor Solf dévoile ce vendredi 30 avril 2021 son premier album solo, le bien nommé Still. There's Hope. Composé de douze titres, ce disque est porté par les singles I Don't Fit et How Did We, sortis ces dernières semaines. "J'avais hâte que le message que j'ai voulu mettre dans l'album soit partagé, j'espère que ça sera un album qui fera du bien. C'est un album que j'ai fait pour me redonner espoir, j'espère que ce sentiment sera partagé", confie Victor Solf à Linternaute. Pari réussi : un an après son EP Aftermath, l'artiste de 30 ans réenchante de sa voix chaude, dans un style épuré, pour un album effectivement plein de vie et d'espoir, toujours contrasté de mélancolie, mais écrit cette fois à la première personne du singulier.

"J'essaie de revenir à des choses très concrètes de mon quotidien, je suis devenu papa récemment et c'est vrai que de voir un enfant grandir, apprendre, changer… Avoir de l'espoir et de l'humanisme, c'est passer par cette idée de se dire que les gens peuvent changer. Sinon, on est dans une sorte de spirale où l'histoire se répète sans cesse et on entre dans un fatalisme qui moi me déprime. Et quand on voit un bébé, apprendre globalement par lui-même à marcher, à dire son prénom, à faire tant de progrès chaque jour… On se dit que si lui il y arrive, on peut le faire aussi, on peut évoluer." Le fils de Victor Solf fait définitivement partie de ce disque, dans lequel on entend ses rires sur le titre Comet.

Pour Still. There's Hope, Victor Solf a travaillé depuis sa maison du nord du Finistère, où il s'est installé avant le confinement avec sa famille. "Je me suis isolé et j'ai beaucoup travaillé là-bas. Au début, c'était angoissant parce que je me retrouvais face à moi-même dans l'impossibilité d'inviter d'autres musiciens ou d'avoir beaucoup de matériel et puis j'ai pris le rythme, c'est devenu une routine, tous les jours, je travaillais, tous les jours, je faisais un titre", explique le Rennais, qui avait "besoin d'un projet pour [s]'occuper, comme beaucoup d'artistes."

Pour Victor Solf, en pleine pandémie, sortir un album est salvateur. "Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc je trouve ça super de le sortir maintenant et en tant qu'artiste, c'est l'une des rares choses que je peux encore contrôler, puisque la culture a durement été impactée", explique-t-il. Entouré de Guillaume Ferran, avec lequel il a co-réalisé tout l'album, et des musiciens David Spinelli et Mathieu Gramoli, Victor Solf tourne avec Still. There's Hope une nouvelle page, deux ans après la fin de HER et la disparition de son binôme, Simon Carpentier, décédé en 2017 à 27 ans.

Pour lui, il y a toutefois une "connexion évidente" entre ses trois projets, "The Popopopops, HER et aujourd'hui." Il y a beaucoup de titres de HER qui font partie de moi et qui se retrouvent dans ce projet. C'est la guitare que j'ai mise de côté, mais tout ce qui était plus tourné vers le clavier, la voix, la soul, c'est évidemment très présent dans cet album. Je ne cherche pas du tout à renier HER", souligne Victor Solf.

Avant la sortie de l'album Still. There's Hope, Victor Solf a dévoilé deux singles, I Don't Fit et How Did We ?. Le premier, sorti en février 2021, est émancipateur pour l'artiste. "C'est un titre que j'ai écrit pour m'affirmer, ce qui passait aussi par ce projet solo. Ça signifie considérer que mes différences pouvaient être ma force et qu'il ne fallait pas que j'essaie de rentrer dans le moule, mais qu'au contraire, je fasse les choses à ma manière et que je m'assume complètement", confie Victor Solf, qui ajoute : "C'est cette idée que je n'ai pas envie de rentrer dans les cases."

Outre le message de cette chanson, celui "des carrés qui ne rentrent pas dans les ronds", un superbe clip, dans lequel Victor Solf est victime d'un accident de voiture, dont il sort indemne et se relève pour danser. L'espoir, toujours. "On a utilisé la voiture comme une métaphore de moi-même. Et là, j'évoque les épreuves qu'on a à subir dans nos vies et comment on va les aborder. On se relève de tout et c'est surtout la manière dont on se relève qui est importante. Parce que si on se relève en mettant une armure, en s'éloignant des autres, voire de nous-même, de nos émotions, je trouve qu'il y a quelque chose de très triste là-dedans. Mais là, je me relève, je danse, peut-être même plus qu'avant et surtout, je retourne dans la voiture ! Je ne laisse pas ce trauma prendre le dessus sur moi. Je le regarde droit dans les yeux et je recommence", commente le chanteur.

Après I Don't Fit, Victor Solf a dévoilé un deuxième single, How Did We, en mars 2021. Une chanson et une question : comment en est-on arrivé là ? "Aujourd'hui, il y a un individualisme qui est de plus en plus fort, cultivé par les réseaux sociaux et qui est presque antinomique par rapport à ce qu'on est en tant qu'être humain, qu'être social. Et en perdant ça, on perd une partie de notre âme", répond le musicien, qui a également accompagné ce morceau d'un clip, reprenant la métaphore de la voiture, cette fois flottant au milieu de l'océan, au large de Brest. "Ce titre, il évoque la sensation que j'ai et que les gens peuvent avoir que parfois dans la vie : on fait tout comme il faut et malgré tout, ça ne fonctionne pas. Malgré tout, on se sent perdu et on vit un échec. J'ai beaucoup ressenti ça pendant le premier confinement et cette phrase m'est venue : comment on en est arrivé là ?", se souvient Victor Solf.

Autant de messages que l'artiste a voulu mettre en images, y compris sur sa nouvelle tenue de scène : une combinaison floquée de différents symboles, réalisée avec l'artiste Julien Bernard, un peintre parisien : "Il y a à la fois des paroles de l'album, des portraits pour lesquels j'ai laissé libre cours à la créativité de Julien Bernard, il y a des mains qui se rejoignent pour le thème du vivre-ensemble, il y a des personnes qui se touchent… On ne peut pas le faire en ce moment, mais c'est tellement important."

"Des personnes qui se touchent"... Difficile à imaginer en pleine pandémie de Covid-19 et d'interdictions des rassemblements et des concerts. "C'est hyper différent, surtout que j'aime beaucoup regarder, interpréter la réaction du public tout au long du concert et là juste les yeux, c'est impossible, les yeux ne suffisent pas", explique Victor Solf, qui souhaite toutefois retrouver son public dès que possible : "Quoi qu'il arrive, s'il peut y avoir un concert, je le ferai. Et puis ma musique s'y prête, c'est joué en live, avec beaucoup de piano, des chœurs… Je pense que si j'étais DJ, je serais plus inquiet." Et de promettre : "Tout sera joué en live, il y aura beaucoup de dynamique, c'est important pour moi parce que j'imagine les concerts comme un dialogue avec les gens."

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Victor Solf devrait donc prochainement reprendre la route des concerts avec une tournée en 2021, qui passera notamment par La Cigale à Paris le 6 octobre.