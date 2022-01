Dave hospitalisé après une "lourde chute" : ce que l'on sait

DAVE. Le chanteur Dave, âgé de 77 ans, a été victime d'une "lourde chute" à son domicile et hospitalisé depuis quelques jours.

[Mis à jour le 28 janvier 2022 à 11h46] Dave est toujours à l'hôpital. Selon un communiqué transmis par ses proches à l'AFP jeudi 27 janvier, le chanteur âgé de 77 ans serait hospitalisé depuis quelques jours, "en région parisienne." L'interprète de Du côté de chez Swann aurait été admis à l'hôpital mardi 25 janvier 2022 après avoir fait "une lourde chute dans son appartement parisien". Selon Le Parisien, l'artiste aurait chuté "sur la tête".

"Dave est contraint d'annuler tous ses engagements des prochaines semaines", poursuit le communiqué transmis à l'AFP par François Troller, son attaché de presse. Dave sera toutefois ce samedi dans 50 Minutes Inside, sur TF1, pour une interview enregistrée juste avant l'accident. Il doit y promouvoir un coffret collector baptisé Noce d'or, sorti chez Mélodie musique.

Le chanteur Dave est né Wouter Otto Levenbach, le 4 mais 1944 à Amsterdam, aux Pays-Bas. Depuis les années 1960, le Néerlandais est devenu l'un des visages de la chanson francophone, notamment grâce à ses tubes comme Vanina ou Du côté de chez Swann. Passionné dès l'adolescence de musique, le jeune Dave apprend la guitare et le piano et s'installe à Marseille. S'il avait à l'origine hésité entre une carrière de théologien ou de juriste, il se lance dans la chanson et sort un premier 45 tour avant de faire la connaissance du tout puissant Eddie Barclay en 1968.

Sa carrière est lancée : en 1969, Dave représente les Pays-Bas au Concours de l'Eurovision. Cinq ans plus tard, il confirme sa notoriété avec le single Vanina, qui fait exploser sa popularité et reste, toujours aujourd'hui, un incontournable de sa discographie. Les succès s'enchaînent pour Dave, qui enchaîne les sorties d'album. Il apparaît ensuite à la télévision, notamment dans La France a un incroyable talent.

Qui n'a jamais fredonné l'éternel rengaine du refrain de Vanina ? Le tube, sorti en mai 1974, a traversé les époques. A l'origine, cette chanson est en fait l'adaptation française de la chanson Runaway du rockeur américain Del Shannon, sortie en 1961. Mais c'est Dave qui s'en empare et en fait un tube en France, grâce notamment aux paroles écrites par un certain Patrick Loiseau...

Dans les années 1990, le chanteur Dave révèle publiquement sa bisexualité. En 1971, il fait la rencontre de Patrick Loiseau. Né le 8 juin 1949 à Limoges, ce dernier est un auteur-interprète, parolier, peintre et photographe français. C'est d'ailleurs à lui que l'on doit les paroles de Trop beau, Du côté de chez Swann ou Vanina, plusieurs des tubes de Dave. Patrick Loiseau a également travaillé avec d'autres grands noms de la chanson francophone, comme Hélène Ségara ou Sylvie Vartan. En 2019, après plusieurs années de relation, Patrick Loiseau et Dave se marient en Californie et vivent depuis ensemble à Paris.