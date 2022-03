Oleg Skripka : qui est le chanteur ukrainien, devenu figure de la résistance ?

OLEG SKRIPKA. Le chanteur ukrainien du groupe Vopli Vidopliassov, Oleg Skripka, très populaire en Ukraine, a fait le choix de rester à Kiev, où il organise la résistance contre la Russie.

Il aurait pu quitter l'Ukraine avant l'invasion russe, il a fait le choix de rester. Oleg Skripka, chanteur du groupe Vopli Vidopliassov, très populaire dans son pays, est resté à Kiev, où il organise la résistance contre l'armée russe et publie des vidéos en soutien au peuple victime de la guerre. A 58 ans, le chanteur et musicien a fait le choix de rester dans sa maison de Kiev, avec sa femme et leurs quatre enfants. S'il ne peut pas aller se battre pour protéger sa famille, Oleg Skripka a décidé d'organiser différentes actions pour venir en aide à la population.

La rock star ukrainienne a ainsi prêté main forte pour distribuer de l'eau et des vivres aux soldats, érigés des barricades pour barrer la route aux chars russes ou monté une plateforme de soutien psychologique en ligne pour la population, rapporte Le Figaro, qui a pu le rencontrer sur place.

Le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Oleg Skripka, qui témoigne désormais dans des vidéos diffusées dans l'émission Quotidien, sur TMC, a également organisé un concert dans un hôpital pour enfant de Kiev, qui a été bombardé par les forces russes.

Dans l'émission Quotidien, diffusée le 9 mars 2022, Oleg Skripka montre sa maison, dans laquelle il a transformé sa salle cinéma, au sous-sol, en bunker servant de dortoir pour sa famille et de studio de musique. "C'est mieux de dormir ici en sécurité que d'entendre, toutes les nuits, les bombes", explique-t-il dans l'émission de Yann Barthès.

Né le 24 mai 1964, Oleg Skripka s'est fait connaître avec son groupe de punk rock, Vopli Vidopliassova (alias VV), propulsé en Ukraine dès les années 90, notamment grâce au titre Dansez (la traduction française du titre de cette chanson). Fort de sa notoriété en Ukraine, le groupe part en tournée, notamment en France, où il a été décoré du titre de Chevalier de l'Ordre national du mérite, en 2008. En 2012, toujours aussi populaire, il devient juré de la version ukrainienne de l'émission The Voice.