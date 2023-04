Zaho de Sagazan : son père, sa famille, l'amour... Qui est le nouvel espoir de la chanson ?

Zaho de Sagazan, la nouvelle sensation de la musique française, est une artiste qui a su conquérir le public et la critique avec son premier album "La Symphonie des éclairs". La chanteuse de 23 ans est la fille du plasticien Olivier de Sagazan.

[Mis à jour le 23 avril 2023 à 12h54] Zaho de Sagazan a fait sensation l'an dernier sur la scène de la Fête de la Musique du ministère de la Culture. Depuis, elle ne cesse d'impressionner les critiques musicaux et le public avec son premier album "La Symphonie des éclairs" sorti le 31 mars. À seulement 23 ans, elle allie avec brio la chanson française classique et la musique électronique. Dans une interview accordée au Figaro le 17 avril dernier, elle avoue ne pas se laisser griser par le succès : "Je pense que mon cerveau reste calme, c'est un peu snob de me protéger. Mes amis et ma famille réalisent bien plus que moi ce qui m'arrive."

Le sujet sensible abordé dans sa chanson "Les Dormantes" n'a pas laissé indifférent. Elle parle avec fierté de l'impact de sa musique : "Les gens me disent que j'ai mis des mots sur des situations qu'ils n'arrivent pas à formuler. Une femme de 70 ans m'a dit que la chanson l'avait ramenée à une histoire qu'elle avait vécue à 25 ans. Je crois au pouvoir des mots et le fait qu'une chanson peut créer une prise de conscience."

Fille du plasticien Olivier de Sagazan, Zaho a puisé dans la grande liberté créatrice de son père. "Mon père m'a beaucoup aidée. Il ne s'est jamais fixé de limites dans son art. Par exemple, on m'a conseillé de ne pas ouvrir l'album avec "La Fontaine de sang", une chanson compliquée, pas du tout pop. Mais je ne suis pas ici pour tenir la main des gens", a-t-elle indiqué.

Les paroles de l'album tournent autour du sentiment amoureux, traité avec une maturité impressionnante : "C'est parce que je n'ai pas connu l'amour : je ne fais que l'observer. Alors, je ne me trompe pas en amour et je ne m'y oublie pas. Je l'observe et je vois les autres se tromper. Je n'ai pas encore vécu l'amour romantique, mais j'ai de grandes amitiés."

Dans "Les Garçons", elle chante avec aisance : "Je suis amoureux de tous les garçons, et je les trouve tous bons à leur manière. J'aime tous les garçons, et j'aime aussi les filles. Mille options s'offrent à moi, j'aspire à une histoire en l'idéalisant."

Zaho de Sagazan apporte un vent de fraîcheur à la scène musicale française. Sa musique percutante et puissante ne cherche pas à user d'artifices de séduction faciles, une philosophie qu'elle défend avec ferveur : "J'ai beaucoup de mal avec la séduction et le flirt en général. Ce n'est pas forcément agressif mais il y a toujours une arrière-pensée. Beaucoup de gens aiment ça, mais ça me dérange plus que tout. J'ai l'impression qu'il y a une absence de sincérité dans la séduction. Mais bon, j'espère l'aimer un jour."

La chanteuse Zaho de Sagazan originaire de Saint-Nazaire, entame une tournée pour promouvoir son premier album "La Symphonie des éclairs". Le succès est au rendez-vous puisque plusieurs dates, dont le 7 juin à Stereolux à Nantes, la ville où elle vit, et l'Olympia à Paris, affichent déjà complet. Mais Zaho de Sagazan ne compte pas s'arrêter là et annonce deux nouvelles dates pour l'année 2024 au Zénith de Nantes et au Zénith de Paris.

Sur sa page Facebook, elle a confié son étonnement quant à l'ampleur du succès de sa tournée : "Et là, ça devient vraiment n'importe quoi. Il y a deux jours on faisait le Trianon, dans moins d'un an on se donne rendez-vous aux Zénith. Si tu crois que j'y crois, tu te trompes". La chanteuse se montre reconnaissante envers ses fans : "Les billetteries sont ouvertes. Merci infiniment !"

​​​​​​​

Zaho de Sagazan, célèbre chanteuse et compositrice franco-algérienne, a été influencée par deux univers artistiques très différents de ses parents. Son père, Olivier de Sagazan, est un sculpteur, performeur et peintre reconnu pour son univers hybride entre animal, végétal et humain. Sa mère, quant à elle, est enseignante et a transmis à sa fille la passion de la chanson française et des mots, notamment à travers les oeuvres de Barbara. Cependant, c'est un jour où son père est venu dans le salon en lui donnant un disque que la vie de Zaho a changé. Ce disque était le EP "Alcoholic's Hymns" de Koudlam, qui a bouleversé la jeune artiste et a depuis toujours sa place dans son top trois des albums préférés.

Cette rencontre entre l'univers artistique de son père et la musique de Koudlam semble avoir eu une influence considérable sur le style de Zaho. En effet, ses compositions sont souvent décrites comme étant hybrides, mélangeant les genres musicaux et les cultures, tout en conservant une certaine sensibilité et une grande profondeur. Outre Koudlam, Zaho a également été influencée par le rock, notamment par les légendes de Pink Floyd. Bien que très différents de l'univers de son père, ces artistes ont tous deux marqué son style et ont contribué à forger l'artiste qu'elle est aujourd'hui.