Michel Sardou décoré de l'ordre national du Mérite et la médaille lui coûtera cher

Selon Le Nouvel Obs, le chanteur Michel Sardou serait prochainement décoré de l'ordre national du Mérite, suscitant un tollé chez les féministes.

"Un cadeau d'adieu à l'artiste" : Emmanuel Macron souhaite remettre à Michel Sardou une médaille du Mérite, nous a appris Le Nouvel Obs ce mardi. Pour cela, le chef de l'État "entend remettre au chanteur de 77 ans ses décorations de Grand Officier de l'ordre national du Mérite lors d'une cérémonie prévue en juin, à l'Elysée." Michel Sardou, qui a annoncé - encore une fois - qu'il mettait fin à sa carrière après son ultime tournée, est "un choix du cœur" pour Emmanuel Macron, ajoute le journal.

Selon un proche du président de la République, interrogé par Le Nouvel Obs, Michel Sardou "a su diagnostiquer, des décennies avant Michel Houellebecq, le mal-être masculin dans ses textes." Il n'en fallait pas plus pour susciter une polémique, Michel Sardou étant souvent critiqué pour ses positions conservatrices voire réactionnaires, ses paroles de chanson taxées parfois de racisme et de sexisme.

Sur les réseaux sociaux, l'indignation n'a pas tardé à poindre. "Le patriarcat va tomber, il vacille déjà. Mais ils se décoreront tous mutuellement avant", a notamment fustigé la députée Sandrine Rousseau sur X - anciennement Twitter dans la foulée de l'article du Nouvel Obs. Dans le camps des défenseurs de Michel Sardou, on retrouve Isabelle Balkany, qui elle se réjouit d'une telle distinction : "Oui, tu 'mérites' le 'Mérite National'... Pour l'honneur que tu as rendu à notre belle langue avec les paroles magnifiques que tu as écrites... Pour les musiques sublimes que tu as composées et qui ont su toucher le cœur de tous, de 7 à 77 ans..."

Pour rappel, l'Ordre national du Mérite "récompense les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une activité privée", selon le site du Service Public. Et ça n'est pas gratuit : dans la loi, il est inscrit que la personne décorée doit "acheter la médaille auprès de la Monnaie de Paris ou auprès de fabricants privés", celle-ci n'étant "pas fournie par l'administration." Le coût d'un tel objet - la médaille de Grand Officier de l'ordre national du Mérite ? 2 050 euros sur le site de la Monnaie de Paris...