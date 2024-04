On était au concert à l'Olympia d'Eddy de Pretto, voici à quoi ressemble son Crash Cœur Tour

Durant deux soirs, dans un Olympia plein à craquer, Eddy de Pretto a défendu son dernier album, "Crash Cœur", avant de partir en tournée.

"Paris, bienvenue au Crash Cœur Tour !" : il est 21 heures ce mardi 16 avril 2024 quand Eddy de Pretto apparaît sur scène, à l'Olympia, pour son deuxième concert parisien. Devant une salle pleine à craquer, déjà chauffée à blanc, il dévoile sa toute nouvelle scénographie, conçue pour mettre en avant "l'aspect généreux et humain d'un spectacle vivant" : son "propre panneau publicitaire", symbole de nos sociétés de consommation, soit un écran géant monté sur une structure en métal et derrière, un paysage de montagnes, paisible, au lever ou au coucher du soleil.

Sur scène, tout s'enchaîne, presque sans interruption. Durant plus d'une heure et demie, il enchaîne les morceaux de son dernier album, Crash Coeur, mais aussi de plus anciens, comme Créteil Soleil, Bateaux-Mouches, et évidemment ses deux incontestables tubes, Kid et Fête de trop, l'occasion de troquer son jean marcel blanc pour un ensemble éclatant noir à paillettes.

Fort d'une scénographie impeccable, Eddy de Pretto s'amuse avec son image, filmé parfois par un drone lui tournant autour, enchaînant avec aplomb les chansons et les pas de danse, face à un public définitivement conquis. Seul bémol, s'il en fallait un, l'absence de musiciens, relégués à une retransmission sur l'écran géant, le public ne sachant pas avec certitude s'ils jouent en live ou si la prestation est enregistrée.

Y compris quand Eddy de Pretto les rejoint, apparaissant donc en image, pour entonner A quoi bon, chanson qui lui avait valu des attaques homophobes sur les réseaux sociaux et la condamnation de onze de ses cyberharceleurs en décembre 2022.

Eddy de Pretto sur la scène de l'Olympia, le 16 avril 2024 © Lucie Valais

"Vous serez encore là quand j'aurai 60 ans ?"

Eddy de Pretto, aujourd'hui trentenaire, prend de l'ampleur. Tout comme sa voix, toujours aussi juste et reconnaissable, mais plus affirmée encore. Y compris à capella, à plusieurs reprises, comme en ouverture du concert avec une version de son single Love'n'Tendresse ou une reprise de Urgence 911 en piano voix pour le clôturer. Rendez-vous est pris pour la prochaine date parisienne de l'artiste : le 6 décembre à l'AccorArena, soit la plus grosse date - pour l'instant - de sa carrière.

Pour l'heure, Eddy de Pretto remercie longuement son public de le suivre depuis 2016, date à laquelle il avait posté sa première chanson sur YouTube, Fête de trop, qui deviendra l'un de ses tubes. "Vous serez encore là quand j'aurai 60 ans ?", lance-t-il. Et le public, d'une seule voix, de lui répondre par la positive, certain qu'avec Eddy de Pretto, la Fête ne sera, justement, jamais de trop.