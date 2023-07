Cette astuce permet d'avoir en une seconde un bien meilleur son sur Deezer ou Spotify

Sur les plateformes d'écoute en streaming telles que Spotify ou Deezer, il est possible d'augmenter la qualité sonore de votre musique en seulement quelques clics.

En quelques années, les plateformes d'écoute en streaming, comme Spotify ou Deezer, sont devenues l'un des outils les plus populaires au monde pour écouter de la musique. Fondée en 2008, la plateforme d'écoute en steaming suédoise Spotify totalise par exemple depuis le dernier trimestre 2022 plus de 489 millions d'abonnés, qu'ils aient un abonnement payant ou une utilisation gratuite. 9,4 millions au 30 septembre 2022 pour la plateforme Deezer. Un record.

Mais connaissez-vous toutes les astuces pour rendre votre écoute sur Spotify et Deezer optimale ? Il existe plusieurs façons d'améliorer la qualité du son de manière significative, en utilisant ces plateformes d'écoute en streaming. Et le tout, en seulement quelques clics. Suivez le guide :

Optimiser la qualité du son sur Spotify

Dans ses réglages, Spotify règle la qualité d'écoute sur "Automatique". Il est cependant possible de modifier ce paramètre et faire en sorte que la qualité d'écoute soit meilleure. Pour ce faire, rien de plus simple. Depuis l'application Spotify sur votre ordinateur (la fonction n'est pas accessible sur l'application mobile), une fois identifié, cliquez sur les préférences dans le menu principal, puis "Qualité du streaming" et sélectionnez "très élevée." Le tour est joué !

Comment avoir un meilleur son sur Deezer ?

Pour les utilisateurs de Deezer, le même principe s'applique pour jouir d'une meilleure qualité d'écoute sur la plateforme de streaming. Il suffit, sur l'application, d'ouvrir vos réglages (la roue crantée en haut à droite dans l'onglet favoris). Cliquez sur "Audio" dans le menu ; "Qualité audio" et définissez l'échantillonnage qui s'appliquera à la qualité de votre écoute.