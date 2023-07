Elton John a-t-il vraiment quitté la scène pour toujours ? L'indice qui émoustille les fans

Après plus de cinquante ans de carrière, la légende Elton John a tiré sa révérence lors d'une tournée d'adieux. Mais a-t-il vraiment raccroché ?

Des adieux à la scène qui n'en sont pas vraiment ? Après plus de cinquante ans de carrière, la légende de la pop mondiale Elton John a offert à ses fans des "goodbyes" grandioses avec sa tournée Farewell Yellow Brick Road, achevée en juillet 2023. Celle-ci est passée par Paris le 28 juin dernier (son 129ème concert en France !), mais aussi par le mythique festival de Glastonbury en Angleterre, avant de s'achever à Stockholm pour une ultime prestation pleine d'émotion.

Cette salve de concerts est déjà considérée comme la plus lucrative de l'histoire de la musique avec près d'un milliard de dollars récoltés et 330 spectacles. La très large majorité des shows s'est jouée guichets fermés, réunissant au total 6,25 millions de spectateurs. Une broutille pour l'artiste aux 300 millions de disques vendus.

Mais cette tournée est-elle vraiment la dernière d'Elton John ? Sur scène, lors de sa toute dernière date de concert, le chanteur de 76 ans a sous-entendu que ce show ne serait probablement pas le dernier de sa carrière, donnant de l'espoir à ses fans à travers le monde. Si Elton John confirme qu'il "ne repartira plus en tournée" après son Farewell Yellow Brick Road, il a déclaré qu'il n'était pas prêt à renoncer définitivement à la scène pour autant.

Expliquant désormais vouloir se consacrer à son compagnon David Furnish et à leurs deux fils Zachary, âgé de 12 ans et Elijah, âgé de 10 ans, Elton John a révélé l'existence d'un "étrange spectacle" qui pourrait prochainement avoir lieu, rapporte le site spécialisé NME. Une date est déjà évoquée en fin d'année, en marge des Emmy à Los Angeles, pour promouvoir la sortie de son live au Dodger Stadium sur DisneyPlus. On n'en sait malheureusement pas beaucoup plus pour l'instant. Patience donc...