"Cela lui mettait une cible dans le dos" : le fils de Mickael Jackson évoque la peur panique de son père dans une interview

Prince, le fils aîné du chanteur Michael Jackson, a lâché de nouvelles révélations sur la santé mentale de la star...

Michael Jackson était-il "paranoïaque" ? C'est ce qu'affirme son fils, Prince, invité pour une interview dans le podcast appelé Hotboxin' du boxeur de légende, Mike Tyson, disponible sur Youtube. Durant plus d'une heure, l'aîné du Roi de la pop a confié quelques souvenirs conservés sur son père, mort en 2009 dans des conditions troubles. Âgé de 26 ans aujourd'hui, Prince, dont le nom complet est Michael Joseph Jackson Jr., est le fils aîné de Michael et de sa seconde épouse, Debbie Rowe, avec qui il a également eu une fille, Paris.

Dans cette interview, Prince se souvient de son père comme quelqu'un de "paranoïaque" : "Il rentrait à la maison inquiet pour sa sécurité, pour sa carrière, pour ses biens... parce qu'il sentait qu'il énervait les mauvaises personnes", explique Prince, ajoutant que "cela lui mettait une cible dans le dos". "Il ne pouvait jamais sortir, il était constamment cerné", ajoute-t-il, soulignant la difficulté de vivre normalement en étant le "Roi de la pop".

Des regrets et des anecdotes... Le fils de Michael Jackson se confie

Cette enfance si particulière, le fils aîné de Michael Jackson en garde d'étranges souvenirs. "J'ai grandi en étant toujours entouré de fans", explique Prince à Mike Tyson. Il raconte : "Ce n'est qu'après sa mort et lorsque je me suis mieux intégré à la société normale que j'ai réalisé que ce n'était pas normal d'être entouré comme ça de gens (...). Lui, il a vécu ça depuis ses six ans (...) donc on s'y habitue." Michel Jackson est mort le 25 juin 2009, à Los Angeles.

Prince, fils aîné de Michael Jackson, est né en 1997. Dans l'interview accordée à Mike Tyson, il assure aussi que son "plus gros regret, c'est que je n'ai jamais eu l'occasion de le voir auparavant" sur scène. "J'ai eu l'occasion de le voir se produire au Madison Square Garden juste avant le 11 septembre, lors de la réunion des Jackson Five", ajoute le jeune homme, en concluant : "C'est la seule fois où je l'ai vu jouer."

Parmi les autres anecdotes racontées dans ce podcast, Prince explique avoir croisé bon nombre de personnalités durant son enfance, autour de son père, comme Nelson Mandela, Beyoncé ou Diana Ross. En évoquant cette dernière, qui était "une grande amie" de Michael Jackson, le fils aîné de l'artiste raconte que dans ses dernières volontés, il aurait souhaité que la chanteuse américaine s'occupe de ses enfants si sa propre mère, Katherine Jackson, n'en était pas capable.