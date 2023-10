Les enfants progressent en maths bien plus vite que les autres avec cette méthode - c'est à la portée de tous

Une étude scientifique affirme que les enfants peuvent progresser en mathématiques avec cette bonne habitude.

Les mathématiques ont traumatisé de nombreux enfants sur les bancs de l'école. L'apprentissage de cette matière complexe peut se révéler être un véritable casse-tête pour de nombreux écoliers, comme pour leurs parents. Pourtant, elle reste indispensable et au programme de tous les manuels scolaires. Mais s'il existait des solutions pour rendre l'étude des mathématiques plus douce ? Une étude parue en juin 2023 avance un élément surprenant : la musique permettrait d'obtenir de meilleurs résultats en mathématiques.

L'étude, publiée dans la revue Educational Studies, s'est penchée sur les résultats de 55 enquêtes faites sur des enfants de tout niveau scolaire. "Ces résultats, qui concernent surtout l'arithmétique, montrent que la musique a un impact plus important chez les jeunes enfants et chez ceux qui apprennent des concepts élémentaires", explique Ayça Akin, professeur à l'Université Belek à Antalya, en Turquie, qui a mené l'étude. Associées, musique et mathématiques peuvent donc permettre aux élèves d'avoir de meilleurs résultats. Les deux disciplines possèdent en effet de nombreux points en commun.

"Les concepts mathématiques tels que les modèles, l'ordre, la symétrie, les nombres, les rapports, les fractions ou la division sont cruciaux en musique. De plus, toutes les notions musicales telles que le tempo, le rythme, les mélodies et l'harmonisation peuvent être représentées mathématiquement…", ajoute le scientifique turc. Une autre étude, canadienne cette fois, parue en 2019 et publiée dans la revue de l'American Psychological Association Journal of Educational Psychology, avançait également que les lycéens qui avaient pris des cours de musique, avaient de meilleures notes en mathématiques, comme dans les autres matières dites académiques.

"En moyenne, les enfants qui avaient appris à jouer d'un instrument de musique pendant de nombreuses années, et qui en jouaient dans un groupe ou un orchestre de l'école, enregistraient l'équivalent d'une année académique d'avance par rapport à leurs pairs en anglais, mathématiques et en sciences, comme l'ont mesuré leurs notes d'examen", soulignait alors l'auteur de l'étude Peter Gouzouasis.