Pour ces chercheurs, "le message est clair" : une seule longue marche vaut mieux que plusieurs petites

Faire le même nombre de pas d'un coup ou en plusieurs fois, est-ce pareil pour la santé ?

Le sport est bon pour la santé, ce n'est plus à prouver. La marche est une des activités physiques dont les bienfaits ont été le plus étudiés. On sait notamment que plus on fait de pas dans la journée, mieux c'est (même s'il n'est pas nécessaire d'en faire 10 000 pour en tirer des bénéfices). Ce qu'on sait moins, c'est si faire une longue marche ou plusieurs petites dans la journée a le même impact sur la santé. Vous cherchez la réponse ? Des chercheurs ont justement mené une étude sur le sujet.

Pour cela, ils ont analysé les données de santé de près de 34 000 adultes qui faisaient 8000 pas ou moins par jour et qui ont été suivis pendant environ 10 ans. Les participants ont été répartis en plusieurs groupes : ceux qui faisaient leurs pas en périodes de moins de 5 minutes ; de 5 à moins de 10 minutes; de 10 à moins de 15 minutes ; et de 15 minutes ou plus.

© Africa Studio - stock.adobe.com

Le résultat est net : "les personnes accumulant la majorité de leurs pas en périodes plus longues présentaient des risques plus faibles de mortalité toutes causes confondues et de maladies cardiovasculaires que celles dont les pas étaient principalement effectués en périodes plus courtes", rapportent les auteurs de l'étude publiée dans la revue Annals of Internal Medicine.

Dans le détail, les participants qui accumulaient leurs pas principalement en périodes de moins de 5 minutes avaient un risque cumulé de maladie cardiovasculaire sur 9,5 ans de 13 %, contre 7,7 % pour les périodes de 10 à 15 minutes, et 4,4 % pour les périodes de 15 minutes ou plus. Le risque de mortalité passait de 4 % dans le groupe des marches de moins de 5 minutes contre 0,8 % pour les marches de 15 minutes ou plus.

Si les résultats de cette recherches doivent encore être confirmés, "pour les cliniciens, le message est clair : en plus d'encourager les patients (en particulier ceux qui sont les moins actifs) à augmenter leur nombre total de pas, il peut également être important de leur recommander des séances de marche de 10 à 15 minutes, ou au moins de faire la plupart de leurs pas quotidiens d'affilée", écrivent les auteurs de l'étude.

Ce n'est pas pour autant qu'il faut être sédentaire toute la journée et faire seulement une marche dans la journée ! L'Agence nationale de sécurité sanitaire a d'ailleurs récemment recommandé de marcher environ 5 minutes toutes les 30 minutes. En clair, l'idéal serait donc de faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour, plutôt en une longue session plutôt qu'en une multitude de petites, et d'éviter au maximum la sédentarité en se levant toutes les 30 minutes.