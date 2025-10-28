Les prévisions météo jusqu'à février sont là : de la douceur, des coulées froides et une mauvaise nouvelle

Les premières prévisions météo de la fin de l'automne et du début de l'hiver sont disponibles. Quelques phénomènes sont à surveiller.

Le mois d'octobre arrive à son terme. La météo a été divisée en deux avec une première quinzaine assez agréable et une seconde plus instable. A quoi faut-il s'attendre pour la suite de l'automne ? Le début du mois de novembre s'annonce déjà agité. Si des éclaircies sont possibles, la pluie restera fréquente, surtout sur le nord-ouest. Il peut aussi y avoir du vent. Le reste du pays verra aussi passer quelques averses. Des épisodes pluvio-orageux sont, par ailleurs, possibles dans le sud-est. Les températures devraient rester de saison, voire légèrement supérieures.

En approchant de la mi-novembre, un temps frais avec des giboulées est envisagé. Des récurrences anticycloniques devraient se mettre en place ensuite. Le temps pourrait ainsi redevenir plus calme pour le reste du mois. Sur l'ensemble du mois, les précipitations devraient être légèrement déficitaires (-5% à -15%) selon La Chaine Météo. Cela permettrait tout de même l'impression d'un "bel automne prolongé" dans de nombreuses régions.

© La Chaine météo

En décembre, c'est la douceur qui devrait être particulièrement remarquable, sans froid persistant annoncé. Les précipitations seraient plutôt faibles, surtout à l'ouest et au sud avec des hautes pressions qui devraient s'imposer. Ce climat pourrait malheureusement limiter la neige en montagne. Mauvaise nouvelle pour les stations et les sports d'hiver : si l'arrivée ponctuelle de flocons n'est pas exclue, les modèles prévoient un déficit d'enneigement sur les reliefs français.

Des épisodes froids sont plutôt attendus pour le mois de janvier. Ils resteraient brefs puisque les températures du mois devraient être comprises entre +0,5 et +1 degré au-dessus des normales saisonnières. Les précipitations pourraient être presque de saison, possiblement plus actives au nord. "Après un début d'hiver calme, janvier pourrait connaître davantage de contrastes, avec des flux d'ouest plus dynamiques mais sans excès d'humidité. Quelques coulées froides passagères pourraient se produire, sans inversion durable du régime doux", explique La Chaine Météo. Les prévisions tendent donc vers "un hiver dominé par la douceur et la stabilité", mais peu favorable à l'enneigement.