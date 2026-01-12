Vous avez des taches sur les dents ? Cette méthode maison est la seule recommandée par un dentiste

Un dentiste fait le point sur ce qui marche vraiment contre les taches sans abîmer les dents.

Café, thé, vin rouge, tabac... De nombreuses choses peuvent être à l'origine de taches sur les dents. Chez certains, ces taches inesthétiques peuvent représenter un complexe. Heureusement, il est possible de prévenir leur apparition, et des solutions efficaces existent pour réduire, voire enlever les taches déjà présentes. D'abord, l'idéal est bien sûr d'éviter au maximum tout ce qui peut tacher les dents : le café, le thé, le vin rouge, le tabac ou encore les épices. Mais ce n'est pas toujours facile, on vous l'accorde !

C'est pourquoi une hygiène bucco-dentaire joue un rôle majeur. Deux brossages par jour pendant deux minutes avec une brosse souple, ainsi qu'un nettoyage des espaces interdentaires avec du fil ou des brossettes, sont indispensables. On n'oublie pas aussi de se rendre chez son dentiste au moins une fois par an pour un détartrage, qui améliorera l'apparence des dents. Et le Dr Christophe Lequart, chirurgien-dentiste et vice président de l'Union française pour la santé bucco-dentaire nous donne une petite astuce pour limiter l'apparition des taches si vous buvez du café, du thé ou du vin rouge : "buvez un verre d'eau juste après. Si on rince la tasse à café directement ça part facilement, c'est la même chose sur la surface des dents !"

Pour des taches déjà installées, le Dr Lequart recommande un produit présent dans toutes les maisons : le bicarbonate de soude. "On peut utiliser de la poudre de bicarbonate une fois par mois et se brosser les dents avec pour enlever les taches", affirme le dentiste. Cette méthode n'aura par contre "pas d'action sur la couleur de la dent".

D'autres méthodes maison sont très populaires pour limiter les taches et avoir des dents plus blanches, mais elles sont "déconseillées" par le Dr Lequart. Il s'agit par exemple du jus de citron, "vraiment à bannir puisqu'il va "dissoudre l'émail des dents" ; et de la poudre à charbon, "à éviter par précaution" selon lui, d'autant plus que le charbon "n'a d'effet que" pour blanchir les dents et pas contre les taches.

Que vous souhaitiez éliminer des taches ou avoir des dents plus blanches, il est préférable de demander l'avis de votre dentiste pour déterminer la meilleure solution en fonction de votre situation et de la cause du problème. Il existe aussi des méthodes réalisables par les professionnels, comme le blanchiment et les facettes.