La première pluie d'étoiles filantes de l'année arrive à son apogée : quand et comment bien l'observer ?

Le ciel s'apprête enfin à s'illuminer avec le premier grand rendez-vous astronomique de l'année. Voici nos conseils pour ne rien rater du spectacle.

Après des mois de calme plat, le ciel s'apprête enfin à s'illuminer. Ce spectacle naturel, l'un des plus anciens de l'histoire, promet des traînées lumineuses filant à près de 50 kilomètres par seconde. C'est un événement gratuit et accessible à tous qui donne enfin le coup d'envoi des grandes nuits étoilées de 2026.

Chaque année, la Terre traverse ce nuage de particules qui se consument en entrant dans notre atmosphère, créant ces fameuses boules de feu. Baptisée les Lyrides, cette pluie de météores est observée depuis plus de 2 700 ans. Si le phénomène est actif du 14 au 30 avril, tout va se jouer en l'espace de quelques heures durant une nuit précise. C'est "l'apogée", le moment où on peut apercevoir le plus d'étoiles filantes. En moyenne, comptez 18 météores par heure, mais l'histoire a déjà prouvé que ce spectacle peut réserver des surprises avec des pics grimpant jusqu'à 90 étoiles filantes par heure. Sortez vos agendas, le créneau est serré...

Sous un ciel sombre et dégagé, toutes les étoiles filantes semblent jaillir d'un point unique dans le ciel. © JBMotillon - stock.adobe.com

La pluie de météores des Lyrides atteindra son apogée dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 avril 2026. En France métropolitaine, le pic théorique est attendu vers 20h40, mais la meilleure fenêtre d'observation se situera entre 20h30 et 1h30. Bonne nouvelle cette année : avec un croissant de Lune éclairé à seulement 30 %, la pollution lumineuse naturelle restera discrète, laissant le champ libre aux étoiles les plus fines, à condition de s'éloigner des lumières urbaines.

Le secret pour maximiser vos chances ? Cherchez un spot dégagé loin des lampadaires, que ce soit un champ, une colline ou une plage. Préparez surtout vos yeux : Il faut environ 20 minutes à votre vision pour s'adapter à l'obscurité totale. Evitez absolument de regarder votre téléphone pendant ce temps, au risque de tout gâcher !

Pas besoin de télescope ni de jumelles : vos yeux suffisent. Pour en profiter, tournez votre regard vers la constellation de la Lyre, près de la brillante étoile Véga. C'est le "radiant", le point d'où semblent jaillir les météores. Si vous avez peur de vous perdre, des applications gratuites comme Sky Tonight permettent de localiser ce point précis dans le ciel en temps réel.

Que vous soyez passionné d'astronomie ou simple curieux en quête d'un moment d'évasion, les Lyrides restent une valeur sûre pour s'émerveiller face à l'immensité de l'univers. Gardez les yeux levés, le spectacle commence bientôt !