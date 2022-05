Thomas Chisholm : l'ex candidat de Top Chef agressé, que s'est-il passé ?

THOMAS CHISHOLM. Attaqué à l'arme blanche cette nuit du lundi 16 mai, le cuisinier Thomas Chisholm, ancien candidat de Top Chef, a été grièvement blessé mais son pronostic vital n'est pas engagé. Ce que l'on sait.

[Mis à jour le 16 mai 2022 à 16h20] Dimanche nuit, le candidat de la saison 12 de Top Chef Thomas Chisholm s'est fait agressé d'un coup de couteau dans le 7e arrondissement de Paris, en sortant du festival culinaire Taste of Paris auquel il participait. Le pronostic vital du jeune cuisinier n'est pas engagé.

D'après un message publié sur le compte Instagram du restaurant de Thomas Chisholm, l'auteur des faits est "une personne extérieure à l'équipe du chef" qui a été interpellé quelques minutes plus tard passage de Gergovie dans le 14e arrondissement de Paris près de la Gare Montparnasse. Ce drame survient à peine quelques jours après la mort du fils de Yannick Alléno, le chef multi-étoilé français qui fait régulièrement des apparitions dans Top Chef.

Le drame a eu lieu à la sortie du Grand Palais éphémère, près de la Porte C, ce lundi matin à 1h40, selon Le Parisien. Thomas Chisholm venait de participer à l'avant dernière journée du festival Taste of Paris, un rendez-vous culinaire qui convie durant 4 jours une trentaine de chefs et des représentants de la relève, au cours duquel sont installés des restaurants éphémères.

Une violente dispute aurait éclaté entre Thomas Chisholm et un jeune homme, tous deux "vraisemblablement alcoolisés" selon 20 Minutes. La bagarre aurait ensuite impliqué une dizaine de personnes. Le jeune cuisinier est poignardé à l'arrière de la cuisse. Pris en charge par les secours, il est rapidement transporté à l'hôpital européen Georges-Pompidou car son pronostic vital est engagé. Ce lundi après-midi, un message publié sur le compte Instagram de son restaurant Chocho annonce que son pronostic vital n'est désormais plus engagé :