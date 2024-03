Cette ville est le meilleur endroit pour profiter du soleil en France l'hiver

Dans cette ville de France, le soleil brille toute l'année, même en hiver.

L'hiver est long, beaucoup trop pour certains habitants de France dont la ville est plongée, plus que d'autres, continuellement dans la grisaille, le froid et l'humidité. Si globalement le soleil se fait timide l'hiver, il existe une ville dans l'Hexagone dont le microclimat lui confère un air printanier, avec des températures douces, très peu de pluie et un taux d'ensoleillement maximal en cette saison.

On y déjeune en t-shirt au mois de février, en pleine période de carnaval sur le cours Saleya, vous avez deviné ? Il s'agit bel et bien de Nice ! Le soleil brille généreusement à "Nissa la bella", tel est son surnom conféré par ses habitants, et c'est une réalité confirmée par Météo France. Elle comptabilise 574 heures d'ensoleillement en hiver (contre 327 heures d'ensoleillement en moyenne en France en cette saison), avec des températures rarement au-dessous de 10 °C, sachant qu'en moyenne en France, la température normale de la saison hivernale est de 5,9 °C. Cette ville est également l'une des plus chaudes d'Europe en hiver, selon le magazine de voyage Geo.

Vous profiterez de températures clémentes au cours de vos balades le long de la Promenade des Anglais ou du sentier du littoral, qui longe la Méditerranée jusqu'à Villefranche-sur-Mer, avec une vue exceptionnelle tout du long. Le soir, le soleil, éclatant, vous offrira un sublime coucher de soleil. Et tout ça sans emporter le parapluie ! Nice est également l'une des villes les moins humides en cette saison, avec des épisodes de pluie qui sont concentrés plutôt à l'automne ou au printemps. En effet, la capitale de la Côte d'Azur, située dans le département des Alpes Maritimes, enregistre seulement 43 mm de précipitations contre 161 mm de moyenne nationale l'hiver, selon nos données climatiques.

Comment expliquer ce microclimat généreux tandis que relief élevé de son arrière-pays est soumis à un climat plus hostile l'hiver ? Grâce à la mer tout simplement. Baignée par la Méditerranée, l'humidité de Nice est balayée par les vents marins, avec des formations de nuages qui s'exilent dans l'arrière-pays. En somme, la côte bénéficie d'une douceur climatique tandis que la pluie rejoint les terres au loin. A vous la ville de Nice pour vos vacances sous le soleil en hiver ! Et si la foule du carnaval vous ennuie au mois de février, sachez que le calme réside en janvier et revient au mois de mars, durant la basse saison.