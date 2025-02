C'est "la riviera limousine", ce village classé parmi les plus beaux de France est réputé pour sa douceur de vivre

Cette cité médiévale prisée pour la douceur de son climat est un joyau qui se découvre au fil de l'eau.

Si de nombreux villages de France sont réputés pour leur douceur de vivre, loin du stress des grandes villes, certains cumulent tous les superlatifs, se voyant décerner le label "Plus beaux villages de France" pour la richesse de leur patrimoine, leur art de vivre et leurs paysages exceptionnels...

Ce charmant village n'a pas volé son surnom de "Riviera limousine". Il bénéficie d'un microclimat particulièrement doux et ensoleillé qui rappelle celui de la Riviera méditerranéenne grâce à sa situation géographique, niché dans une vallée abritée des vents et baignée de soleil. Une douceur climatique qui a favorisé la culture de la fraise dès le début du XXe siècle, permettant à la population de s'installer dans cette vallée. Réputées pour leur qualité gustative, ces fruits rouges sont devenus la spécialité locale incontournable de toute la région.

Dernière détentrice du titre de "Plus Beaux Villages de France" du département de la Corrèze, cette cité médiévale nichée sur les rives de la Dordogne respire la douceur de vivre. Il faut dire qu'une balade en gabare, ces bateaux traditionnels à fond plat, vous y fera vivre un moment hors-du-temps. A bord, on profite d'une vue imprenable sur les paysages environnants et on admire les monuments qui se reflètent comme par magie dans l'eau, comme la célèbre chapelle des Pénitents et son clocher-mur. Vous l'aurez bien compris, la rivière Dordogne, qui traverse le village, contribue également à la douceur de son climat, offrant un cadre de vie agréable.

Beaulieu-sur-Dordogne, une cité médiévale unique sur la rive droite de la Dordogne. © PhilippeGraillePhoto - stock.adobe.com

Bienvenue à Beaulieu-sur-Dordogne, dont le cœur de la vieille ville est tout aussi charmant ! Ses ruelles pittoresques bordées de maisons coiffées de tourelles et ses multiples jardins sont une véritable invitation à la flânerie... Ne manquez pas l'abbatiale Saint-Pierre classée monument historique, qui dévoile un tympan sculpté du XIIe siècle : un magnifique Christ ressuscité qui est un véritable chef-d'œuvre de la sculpture romane. La maison Renaissance place de la Bridolle, un hôtel particulier datant du XVIe siècle, vous fera également de l'œil avec sa façade ornée de statues, ses fenêtres à meneaux et sa cheminée monumentale.

Vous l'aurez bien compris, le surnom de "Riviera limousine" est donc un hommage à la douceur du climat de Beaulieu-sur-Dordogne, propice à la culture de la fraise. Chaque année, le deuxième dimanche de mai, on ne manquera pas justement l'incontournable fête de la gariguette où à chaque édition, une tarte aux fraises géante de 8 mètres de diamètre est confectionnée avec 900 kilos de fruits !