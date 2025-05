Cette plage vient d'être élue la plus propre de France, elle est située près d'une grande ville

Cette plage méconnue mérite le détour cet été, rien que pour la qualité irréprochable de ses eaux.

Quand l'été arrive, on part en quête de la plage au sable le plus fin, de la plage la plus déserte ou de celle la plus instragrammable... Et bien sûr, on scrute la température de l'eau, mais rarement on en vient à vérifier si on se baigne dans une eau propre. Et pourtant, piquer une tête dans une eau polluée présente plusieurs risques pour la santé, de la simple irritation aux maladies plus ennuyeuses comme la gastro-entérite ou l'otite...

Dans le but d'informer les baigneurs sur l'état sanitaire des plages françaises, l'association Eau & Rivières de Bretagne dresse depuis 2024 un classement de la qualité des eaux des 1 858 sites de baignade aux quatre coins de l'Hexagone.

Restitué sous forme de carte, son classement rigoureux est réalisé à partir des données de l'Agence européenne de l'environnement publiées sur les 4 dernières années et prend en compte deux paramètres microbiologistes, à savoir les concentrations des bactéries Escherichia coli (EC) et entérocoques intestinaux (EI). Cette année 2025, l'association a décerné son label "La belle plage" à cette pépite située à moins d'une heure de Bordeaux.

Située sur la côte Atlantique, c'est la Plage Sud de la ville de Lacanau en Gironde, surnommée affectueusement "Les Écureuils", qui s'est vue décerner le score parfait de 100 sur 100, figurant en tête des 593 plages estampillées "recommandé" sur les 1 858 plages évaluées dans toute la France métropolitaine (dans ce classement, 31,98 % des plages sont "recommandées", 43,91 % sont "peu risquées", 19,63% sont "déconseillées" et 4,48% sont carrément "à éviter").

En vous rendant à la Plage Sud de Lacanau, vous ne devriez donc trouver ni contaminants ni pollution résiduelle dans ces eaux, d'autant qu'un véritable travail "autour de l'éducation et de la prévention sur la pollution" est réalisé régulièrement sur le site, d'après l'office de tourisme Médoc Atlantique.

Cette vaste étendue de sable blanc est bordée de grandes dunes et d'une forêt de pins. Elle est idéale pour les familles en recherche de tranquillité ou les surfeurs en quête de la vague parfaite. La Plage Sud est également parfaitement bien équipée, avec un club pour les enfants et des points de restauration qui s'installent l'été.

Si la baignade est garantie à 100% saine, elle l'est également du point de vue de la sécurité : chaque été, pas moins de 22 postes de secours et près de 190 sauveteurs sont présents sur le littoral du Médoc Atlantique pour surveiller les baigneurs.

Amis Bordelais, si vous cherchez à piquer une tête cet été, le bonheur se trouve à une heure de route ! Et vous aurez l'embarras du choix puisque, cerise sur le gâteau, la plage qui arrive en seconde position du classement de l'association Eau & Rivières de Bretagne n'est autre que sa voisine appelée "Supersud", sur la route du Lion...