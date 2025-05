Cette petite île paradisiaque a un air de Guadeloupe, on est pourtant à 2h30 de Paris

Pas besoin de prendre l'avion pour rejoindre cette terre idyllique (presque) digne des Caraïbes.

Imaginez une île sauvage entourée d'une eau oscillant entre le turquoise éclatant et l'émeraude profond, bordée de plages de sable blanc. Ce décor de carte postale vous fait immédiatement penser à la belle Guadeloupe, et pourtant... On est loin de cette destination française plus onéreuse, à commencer par le prix du voyage avec un vol de 8 heures environ depuis Paris. Là où on vous emmène, c'est en métropole, à seulement 2h30 de Paris en TGV !

Ce petit archipel français est totalement méconnu du grand public. Et pour cause, c'est une île éphémère de 20 hectares qui se découvre à pieds à marée basse. On y va pour se baigner, randonner, pratiquer la pêche à pieds, le kayak ou la plongée sous-marine. Si l'île est la demeure privée de 5 propriétaires, le sentier balisé et les plages sont ouvertes aux visiteurs.

Mais où diable se trouve ce paradis aux allures de Caraïbes ? C'est un secret bien gardé des Bretons ! Direction les Côtes d'Armor sur la splendide côte d'Emeraude. Sur la presqu'île de Saint-Jacut-de-la-Mer, on rejoint ce petit archipel à pieds au bout d'une trentaine de minutes depuis la Pointe du Chevet. Une fois arrivés, la déconnexion est garantie. Un sentier balisé nous mène à des sous-bois puis à la lande qui longe des plages et criques magnifiques... Bienvenue dans l'archipel des Ébihens !

Au fil du sentier qui traverse l'île du sud au nord, de nombreux trésors sont à découvrir : la chapelle de l'"Ange gardien" datant de 1699, la crique de l'ancien port de la Chapelle, abritée des vents, qui a de quoi rivaliser avec les plus belles plages de Guadeloupe, l'ilot de la Colombière, une réserve ornithologique qui abrite des sternes que l'on observe à l'aide de jumelles ou encore, la tour Garangeau, signée de l'ingénieur du roi Louis XIV. Cette tour Vauban était destinée à protéger Saint-Malo des attaques maritimes anglaises.

Une curiosité géologique vient ajouter un peu de mystère à l'archipel : un visage d'indien, que l'on surnomme "tête d'Apache" est sculpté dans la roche, il suffit de scruter le bon angle de vue et l'illusion sera parfaite ! On effectue le tour de l'île en une heure, jusqu'à sa pointe à l'extrémité nord qui offre aux visiteurs de splendides panoramas à 360°.

Ensuite le temps sera compté au risque de rester bloqué sur l'archipel pendant des heures : il est indispensable de consulter les horaires des marées avant de s'y rendre ! Bon à savoir toutefois, l'archipel est joignable en kayak ou en bateau à marée haute. Si à marée basse, l'archipel est un véritable terrain de jeux des familles qui s'initient à la pêche à pied, à marée haute, l'île devient le paradis des kayakistes qui ont la chance d'observer de près les oiseaux.

L'été sera bien sûr la période idéale pour explorer l'archipel des Ébihens, même si les touristes seront plus nombreux. C'est l'occasion de les devancer en sortant des sentiers battus de la Bretagne.