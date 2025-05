Oubliez Espelette, tous les touristes manquent ce village classé qui en met plein la vue

Ce village confidentiel du Pays Basque n'a rien à envier à la mythique Espelette.

Quand viennent les beaux jours, le Pays Basque devient une destination très prisée des touristes, réputée pour ses fêtes de villages comme les très populaires Fêtes de Bayonne au mois de juillet. Mais ce qui fait le charme de ces villages par-dessus tout, ce sont les maisons basques blanchies à la chaux et aux volets de couleur rouge vif ou vert.

Le village d'Espelette, réputé mondialement pour son piment, arbore fièrement ce joli contraste de blanc et de rouge éclatant typique des vieilles bâtisses basques traditionnelles. Mais il n'est pas le seul : cet autre village qui nous immerge directement dans l'identité basque pourrait bien devenir votre prochaine destination estivale...

Comme Espelette, ce village à taille humaine vous invite à vous perdre dans ses ruelles et vivre au rythme de ses coutumes locales. On y retrouve des restaurants, des boutiques de produits régionaux et une vie de village bien animée. Mais loin des foules d'Espelette, cette pépite du patrimoine basque, bâtie au XIVe siècle par le roi Louis 1er de Navarre, a su préserver jalousement son authenticité. Classée, à juste titre, parmi les "Plus beaux villages de France", cette ancienne bastide médiévale organisée selon un plan en damier nous fait littéralement voyager dans le temps.

Les bâtiments en colombages rouge et vert typiques de La Bastide-Clairence. © OT Labastide Clairence

Bienvenue à La Bastide-Clairence, située à une vingtaine kilomètres de l'emblématique Bayonne ! Si à Espelette, le piment est la star du village, que l'on peut même déguster dans des déclinaisons parfois étranges comme associé à de la charcuterie ou du chocolat, cette "sœur jumelle" labellisée "Village de Métiers d'Art" déploie le savoir-faire artisanal sous toutes les coutures : vous y trouverez des sculpteurs de verre, des céramistes, des potiers, des couteliers, des luthiers, des tourneurs sur bois...

Durant l'été, un marché fermier se tient sur la place des Arceaux, l'occasion rêvée de déguster les produits locaux. Et vous ne manquerez pas ces deux enseignes locales : la Fabrique de Chocolat 1903 située dans un moulin du XIVe siècle qui vous invite à découvrir les différentes étapes de la fabrication traditionnelle du chocolat, et la Fabrique de Macarons et ses alléchantes dégustations.

D'autres joyaux sont à découvrir au fil de votre visite tels que l'église Notre-Dame-de-l'Assomption avec ses galeries en bois sur plusieurs niveaux et son cimetière-préau étonnant, son ancien lavoir joliment restauré et son moulin. Et pour les amateurs de pelote basque, sachez que La Bastide-Clairence possède le plus vieux trinquet de France encore en activité !

En résumé, si Espelette et La Bastide-Clairence se ressemblent beaucoup avec leur sublime succession de maisons à colombages rouges et verts, La Bastide-Clairence propose une expérience plus intime. Prévoyez une journée complète pour prendre le temps de visiter les ateliers et faire quelques emplettes.