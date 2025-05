Une chute des températures est déjà annoncée, la pluie arrive aussi

Soleil et chaleur seront au rendez-vous pour le pont de l'Ascension. Malheureusement, ce n'est que temporaire, une bascule du temps est déjà prévue.

Pour le pont de l'Ascension, les prévisions météo sont estivales. Dès jeudi une nette amélioration globale se dessine. L'anticyclone des Açores remonte vers la France, apportant de l'air chaud en provenance d'Afrique du Nord. Jeudi, le ciel est encore variable sur les Hauts-de-France et le Grand-Est, alors que le reste du pays est sous le soleil. Les températures commencent à monter avec 24°C à Paris et Rennes, 27°C à Biarritz, 28°C à Bordeaux et même 31v à Perpignan.

Vendredi et samedi sont deux journées estivales sur quasiment tout le territoire. Un pic de chaleur est prévu : les 25°C seront dépassés presque partout, avec des pointes possibles dépassant la barre des 30°C dans le sud. La région parisienne pourrait aussi monter à 30°C samedi et la Nouvelle-Aquitaine sera la région la plus chaude. Les températures pourront s'établir de 8 à 10°C au-dessus des normales de saison et seront donc dignes d'un plein été.

Cependant, dès samedi soir, un risque orageux est annoncé par le sud-ouest et au nord. Le conflit de masse d'air entre douceur continentale et air océanique plus frais pourrait provoquer des orages parfois forts et même un risque de grêle, annonce La Chaine Météo.

© La Chaine Météo

Dimanche, un flux de nord-ouest va faire baisser les températures de 5 à 8 degrés en moyenne, une vraie chute soudaine après une montée tout aussi soudaine, les rapprochant des normales de saison. Au nord, les 25°C peineront à être dépassés avec 24°C à Paris, 22°C à Rennes et seulement 19°C à Lille. Au sud, il fera encore relativement chaud. Quant à la tendance orageuse, elle pourrait se déplacer vers le centre et l'est du pays, créant une ambiance assez lourde. Cette configuration n'est pas surprenante en fin de printemps.

Ce temps orageux pourrait se poursuivre en début de semaine prochaine et les températures devraient continuer à baisser. Globalement, un temps plus perturbé est attendu la semaine prochaine alors que l'anticyclone se replierait sur l'Atlantique. Le soleil et la chaleur pourraient revenir le week-end suivant, mais les prévisions restent à préciser. "Le temps sera humide avec des températures proches des normales de saison, une amélioration du temps semble se dessiner pour la fin de semaine", confirme Météo-France.