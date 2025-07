Cette petite île française est l'une des plus méconnues des touristes, un sentier permet d'en faire facilement le tour

Tel un confetti posé sur l'eau, cette île miniature offre un décor de bout du monde sans touristes.

En vacances en France, vous êtes en quête d'une aventure insulaire tout en restant éloigné des sentiers balisés ? Loin des îles géantes et touristiques comme Belle-Île-en-Mer, on vous a déniché ce "confetti posé sur l'eau" à l'extrême ouest de la métropole, dans un décor de bout du monde dont on peut faire le tour complet.

Ici, pas de voitures à l'horizon. Seuls les pêcheurs, les oiseaux de mer et les phoques gris qui pointent parfois le bout de leur nez sur les petits îlots sont là pour vous accueillir. Si la chance vous sourit, vous pourrez apercevoir les grands dauphins qui sont des habitués de ces eaux côtières.

L'aventure commence dès la traversée en bateau depuis Le Conquet ou Brest : cap sur Molène et son archipel ! Baignée dans le Parc naturel marin d'Iroise en terre bretonne, celle que l'on appelle l"île chauve" - car elle n'abrite quasiment pas d'arbres - offre un décor de landes et de rochers modelés par les vents et les embruns marins.

Notre Dame du Bon Retour, un décor de carte postale emblématique de l'île de Molène. © jujud3100 - stock.adobe.com

Arrivés au petit port de Molène, on commence par explorer le bourg à la découverte de ses maisons typiques de pêcheurs, parfois colorées et fleuries, de son église Saint-Ronan qui abrite de magnifiques reliques et de son petit musée consacré au naufrage du steamer anglais, le Drummond Castle, en 1896, marquant à jamais l'histoire de l'île...

Après avoir dégusté la fameuse saucisse de Molène fumée aux algues ou des fruits de mer, spécialités de l'île, on part faire le tour de cette île miniature et plate de seulement 1,2 km de long sur 800 mètres de large en quelques heures via un chemin côtier (comptez entre 1h30 et 2h30 de marche).

Sur la route, vous ne manquerez pas le phare de Molène : ouvert à la visite, il offre des vues incroyables sur tout l'archipel et les phares en mer. Puis vous partirez à la découverte de petites plages intimes de sable blanc ou de criques de galets où la baignade est un pur moment de sérénité dans des eaux limpides. C'est à ces endroits que vous ferez la rencontre des goélands, des sternes et des cormorans.

Phare des Trois-Pierres à Molène. © philippe paternolli - stock.adobe.com

A marée basse, il est possible de traverser à pied un sillon de galets et de sable qui vous mènera à l'îlot du Ledenez, pour une immersion encore plus profonde dans la nature sauvage. C'est là que les oiseaux viennent nicher et que les phoques gris se prélassent sur les rochers à marée basse.

Ceux qui souhaitent observer la faune marine de plus près, comme les dauphins ou les phoques gris, se laisseront tenter par des randonnées encadrées en kayak dans tout l'archipel et plus largement dans la mer Iroise (comptez 3 heures).

En fin de journée, vous apprécierez un moment de détente à la terrasse d'un café, baigné par la lumière douce du soir, avant de retourner en bateau. La compagnie Penn ar Bed relie toute l'année Molène à Brest ou Le Conquet, respectivement en 1 heure 30 et 30 minutes.