Surnommée la "Petite Carcassonne", cette citadelle médiévale est l'un des plus beaux villages de France

Parfaitement conservée, cette cité médiévale offre un décor romantique et hors du temps parfait pour une escapade automnale.

Les belles cités fortifiées de France ne se trouvent pas uniquement dans le sud ! Dans l'est, se dresse une forteresse médiévale si impressionnante qu'elle a été surnommée la "Petite Carcassonne". Entièrement ceinturée par 700 mètres de remparts du 15e siècle et classée parmi les Plus Beaux Villages de France, cette citadelle secrète est une véritable machine à remonter le temps.

Ce joyau de la Moselle a su garder son charme secret, ses ruelles pavées et ses murailles intactes. On y entre par une majestueuse porte fortifiée pour suivre les traces des seigneurs de la région qui y ont régné dès 1190 et découvrir pourquoi ce village a hérité du surnom prestigieux de "Petite Carcassonne lorraine"...

L'imposante Porte de Sierck de la ville de Rodemack © Sandor Gora - stock.adobe.com

Bienvenue à Rodemack, la citadelle qui mérite amplement son titre de "Plus Beau Village de France". On commence la visite par l'imposante Porte fortifiée de Sierck, "construite par les villageois eux-mêmes au 14e siècle" selon l'Association Les Plus Beaux Villages de France, avant de longer les tours jumelles de Boncour et de Barbacane. On admire les vestiges de la Citadelle et la célèbre maison des baillis de Rodemack, aussi appelée "petit château", qui est une "ancienne résidence des Margraves de Bade qui ont un temps régné sur Rodemack".

Plus qu'une cité médiévale, Rodemack est un village résolument européen : "ancien vassal de la maison de Luxembourg du 10e au 20e siècle", elle a conservé un riche héritage culturel germano-luxembourgeois, en témoignent les "Bildstocks", ces monuments religieux typiques que vous croiserez en chemin, notamment au pied de la Chapelle Notre-Dame. Ce plus beau village de France est situé est au cœur du "Pays des Trois Frontières", à seulement 6 km du Luxembourg et 20 km de l'Allemagne, et à une poignée de kilomètres de Schengen ! En vous baladant, vous repérerez l'Ancienne Poste du village, aujourd'hui un lieu chargé d'histoire - c'était la maison natale d'un certain général Simmer (1776-1847), dont le nom figure sur l'arc de Triomphe à Paris - preuve que cette citadelle a toujours été un carrefour et un point de passage essentiel.

L'ancien bureau de poste de Rodemack en France. © GUGU MANNSCHATZ - stock.adobe.com

Ne manquez pas la balade des remparts qui vous offrira un panorama imprenable sur le "Pays de Trois Frontières". Après l'effort, accordez-vous une pause au jardin médiéval du village, un lieu d'une grande sérénité.

Le plus difficile sera de choisir votre date de séjour, car en ce mois de novembre, Rodemack s'illumine des "Lumières d'Hiver", un spectacle de son et lumière sur le thème des contes et légendes locales. Mais si vous préférez l'animation médiévale, privilégiez le mois de juin pour le grand rendez-vous "Rodemack, cité médiévale en Fête". Au printemps, la forteresse dévoile ses couleurs et ses senteurs avec le marché aux vins des Plus Beaux Villages de France en avril et le traditionnel marché aux fleurs en mai...