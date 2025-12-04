Stop au blues de l'hiver : cette balade vous amène à la rencontre de "géants des mers" oubliés

Cette balade hors-du-commun est un véritable remède à la morosité hivernale.

Alors que l'hiver s'installe et que l'on rêve d'évasion et d'une bouffée d'air capable de recharger nos batteries, on oublie les destinations lointaines et leurs clichés. Le remède à la morosité se trouve peut-être bien plus près que vous ne l'imaginiez. Il existe une randonnée hors-du-commun en Bretagne qui promet une rencontre inoubliable avec de véritables "géants des mers" pétrifiés.

Les promeneurs locaux apprécient cette balade dans le silence et la brume du matin. Sur le rivage, ils font face à ces géants - autrefois navires de guerre, remorqueurs et chalutiers - désormais au mouillage, dévoilant leurs coques monumentales et rouillées. C'est dans cette atmosphère mystique qu'ils les décrivent comme des navires errants qui attendent leur dernier voyage. Facilement, "on se prend à les imaginer navigant sur toutes les mers du monde", selon les témoignages laissés sur TripAdvisor.

Depuis les hauteurs de Landévennec © didier salou - stock.adobe.com

Pour connaître ce spectacle unique, il faut s'enfoncer au cœur de la presqu'île de Crozon dans le Finistère, jusqu'à la plus petite commune de cette superbe péninsule : Landévennec. Ce village charmant, au climat doux où il fait bon se promener été comme hiver, est la porte d'entrée d'un lieu chargé d'histoire. C'est dans les eaux calmes de l'estuaire de l'Aulne, là où le fleuve embrasse la mer, que se cache cet étonnant cimetière des bateaux. Loin d'une simple casse, cet endroit est un témoignage précieux d'une longue histoire maritime et militaire.

Autrefois refuge d'une centaine de navires désarmés de la Marine Nationale, le cimetière de Landévennec accueille aujourd'hui une dizaine de bateaux. Ces mastodontes d'acier se contemplent de différentes manières : le belvédère permet une vue plongeante et majestueuse sur les coques, le sentier côtier permet une approche progressive le long du chemin et c'est au ras de l'eau, en kayak ou en bateau dans l'Aulne, qu'on les observe au plus près.

Le cimetière des bateaux à Landévennec. © panosud360 - stock.adobe.com

Mais le plus vieux et le plus emblématique des pensionnaires est invisible à l'œil nu. Il s'agit de L'Armorique, surnommé "Le Fantôme de Landévennec", qui habite les profondeurs depuis plus de 80 ans. Ce navire-école qui a autrefois voyagé dans les mers d'Orient fut sabordé et incendié par l'armée allemande en 1944 afin de barrer l'accès à Brest. Son épave, remarquablement conservée dans la vase de l'Aulne, a été découverte par des plongeurs et est devenue le véritable symbole de cet endroit qui conserve à jamais les mémoires englouties.

Après avoir contemplé le spectacle fascinant de ces géants des mers, on prolonge la balade sur la presqu'île de Crozon qui offre des sentiers côtiers spectaculaires, des plages secrètes et des points de vue imprenables sur la Rade de Brest. Entre la visite de l'Abbaye de Saint-Guénolé et l'atmosphère sereine du village, ce coin de Bretagne se révèle être le remède idéal contre la morosité.