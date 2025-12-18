Oubliez les marchés de Noël, voici le repaire secret des Bretons pour les fêtes

C'est l'expérience la plus secrète des Bretons pour finir l'année en beauté.

Loin de l'effervescence des grosses foires de Noël, la Bretagne cultive ses propres rituels de fin d'année dans des lieux confidentiels où l'hiver prend une dimension quasi mystique. Pour dénicher ces pépites gardées secrètes, nous avons interrogé Linda Bellili, experte chez Tourisme Bretagne.

Il s'agit d'une expérience hors du temps, située à la pointe du monde, qui attirera ceux qui cherchent à se reconnecter à l'essentiel. Sur l'île d'Ouessant, à la pointe du Finistère, une guide locale propose une immersion nocturne que peu de voyageurs connaissent encore. Émotion garantie pour basculer en 2025 sous les étoiles !

Les phares de l'île d'Ouessant dans la mer Iroise. © P. Meybruck - stock.adobe.com

L'idée ? Assister à l'allumage des phares dans la nuit noire : un ballet lumineux que seuls les marins ont l'habitude de contempler à Ouessant que l'on surnomme très justement "l'île sentinelle". L'expérience, dévoilée par l'experte de Tourisme Bretagne, est menée par Ondine Morin, femme marin-pêcheur et guide passionnée depuis plus de 15 ans. Elle emmène les visiteurs en balade nocturne pour identifier les secrets de ces "géants" de la mer d'Iroise. "Créac'h, Kéréon, La Jument, chacun envoie sa lumière dans la mer", décrit Linda Bellili.

Sous le ciel d'hiver, un véritable feu d'artifice embrase l'horizon : des éclats rouges et blancs, des jeux d'occultations ou des clignotements frénétiques. Plus qu'une simple marche, cette animation permet d'appréhender le langage codé de la quinzaine de phares d'Ouessant et la vie héroïque de leurs gardiens. Pour clore cette immersion, Ondine Morin organise même de véritables "Nouvel An sous le phare" ou des montées au balcon du phare du Stiff. Comme en 1699, lorsque les gardiens guettaient l'entrée de la Manche, on y redécouvre la puissance de l'océan, particulièrement lors des grandes marées de décembre.

Situé sur l’île d’Ouessant et identifiable à ses bandes blanches et noires, le phare du Créac’h est l’un des plus puissants du monde avec une portée d’environ 60 km. © Stéphane Bidouze - stock.adobe.com

Mais le carnet d'adresses de notre experte Linda Bellili ne s'arrête pas aux îles bretonnes. Pour ceux qui préfèrent la terre ferme, elle conseille les balades contées semi-nocturnes organisées par l'association ADDES dans les Monts d'Arrée. L'immersion se fait à la lumière vacillante des lampes à pétrole : "Sur cette terre de légendes et de mythes, la lande s'étire à perte de vue. Pas besoin de trop forcer pour doper l'imagination : les formes des korrigans se dessinent très vite dans l'ombre. Après cette immersion direction Brennilis, on pousse les portes du Youdig pour goûter un kig ha farz comme un vrai de vrai, mijoté cinq heures, copieux et convivial, ponctué d'un chant breton et de contes traditionnels".

Pour une fin d'année plus relaxante en Bretagne, l'experte nous oriente vers le séjour "in & out" du Roz Marine pour une thalasso face à l'océan, et invite les plus courageux à rejoindre les célèbres bains de mer givrés de Plouha, Saint-Malo, Dinard ou Binic. Enfin, pour les gourmets, elle suggère de poser ses valises chez les chefs Eric Guérin en Brière ou Baptiste Denieul à Brocéliande, pour un réveillon gastronomique.