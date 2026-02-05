Il y fait déjà 20°C et les jardins sont fleuris, cet endroit se trouve bien en France

Un week-end dans cette ville française permet de se croire au printemps... sans avoir à prendre l'avion.

Marre de la doudoune, du ciel gris et de la pluie fine ? Vous n'êtes pas seuls ! On est nombreux à rêver de virées estivales, de week-end sur des terrasses ensoleillées, de lunettes de soleil ou de cette fameuse "dolce vita" face à une mer azur. Pas besoin de prendre un vol pour les Tropiques : dès la fin de l'hiver, ce scénario idyllique existe bien en France, à quelques heures de train de chez vous.

Avec un ensoleillement record et une pluviométrie parmi les plus faibles du pays, cette ville défie toutes les saisons. Tandis que le reste du pays attend avril et les beaux jours avec impatience, elle affiche déjà à la fin de l'hiver des après-midi douces où le mercure frôle régulièrement les 20°C ressentis au soleil.

Si l'eau reste fraîche pour la baignade, les plages sont bel et bien ouvertes. Dès la fin février, les locaux investissent le sable et les galets pour les premiers bains de soleil. On déjeune en t-shirt sur les terrasses de bord de mer, bercé par le clapotis des vagues, loin de la foule estivale. C'est le luxe ultime de cette ville française : s'offrir un avant-goût d'été alors que le calendrier affiche encore l'hiver. Si l'on y cultive le citron, ce n'est d'ailleurs pas un hasard puisque ce fruit exige un soleil généreux que seule cette côte offre dès février.

Cette ville qui offre un contraste saisissant avec la grisaille nationale, c'est Menton. Située à la pointe est de la Côte d'Azur, aux portes de l'Italie, il n'y a jamais de mauvais moment pour lui rendre visite. Si l'été y est radieux, c'est dès la fin de l'hiver que Menton crée la surprise. Tandis que les autres stations balnéaires hibernent, ce paradis fleuri s'éveille déjà, offrant un avant-goût d'été aux voyageurs les plus pressés.

Grâce à la réverbération du soleil sur la mer et les montagnes qui bloquent les vents froids, les jardins de Menton sont déjà en pleine explosion de couleurs à la fin de l'hiver, tandis qu'à Paris ou Lyon, on guette désespérément le premier bourgeon. Vous pourrez flâner dans le jardin du Val Rahmeh, parcourir le sentier des douaniers en t-shirt ou vous perdre dans les ruelles escarpées de la vieille ville sans la foule étouffante.

Pour vivre ce printemps précoce, rien de plus simple. Menton est accessible en TGV via Nice, puis par le TER Zou ! qui longe la corniche avec une vue plongeante sur la mer (en 30 minutes de trajet). La ville est également à deux pas de l'Italie : il suffit de traverser un pont pour aller déguster un véritable espresso à Vintimille. Alors, qu'attendez-vous pour troquer votre parapluie contre une glace en terrasse ?