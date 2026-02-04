WhatsApp ne sera bientôt plus disponible sur certains téléphones Samsung, voici la liste complète

Chaque mois, Meta met à jour son application de messagerie et certains appareils passent malheureusement à la trappe.

S'il y a bien une chose que l'on ne peut reprocher à WhatsApp, c'est de ne pas entretenir régulièrement son application ! La firme Meta, détentrice de la marque au téléphone vert, s'évertue à proposer régulièrement des nouveautés au sein de WhatsApp tout en corrigeant d'éventuels bugs.

Hélas, le progrès technologique fait également que certaines de ces mises à jour s'avèrent trop importantes pour être supportées par des téléphones portables les plus anciens. C'est pourquoi Meta prévient mensuellement les utilisateurs des appareils qui ne pourront bientôt plus accéder à WhatsApp. Et le mois de février sera particulièrement meurtrier. Pour les dernières mises à jour, l'application met de côté près de 30 appareils qui ne pourront plus continuer à utiliser l'application dans les prochains mois.

La liste des appareils non compatibles avec WhatsApp est donc assez longue. Elle comprend notamment 9 appareils de chez Samsung : les Galaxy S3, Galaxy S4, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy J2 et Galaxy Ace 4. Des smartphones qui, pour la plupart, sont sortis il y a plus de dix ans aujourd'hui et qui sont clairement obsolètes par rapport aux standards d'aujourd'hui.

Samsung n'est pas la seule marque concernée par un abandon de WhatsApp. Du côté de LG, les Optimus L3, L5, L7, F5, L3 II Dual, L5 II ne bénéficieront bientôt plus de l'application de discussions. Motorola s'en sort un peu mieux avec uniquement deux modèles cités, les Moto G (1re génération) et les Moto E (1re génération).

Chez Sony et Huawei, ce sont trois appareils respectifs qui sont concernés. Si vous détenez un Xperia Z2, un Xperia Z3 ou un Xperia M de chez Sony, il est conseillé de changer rapidement de smartphone. Chez Huawei, ce sont les Ascend Mate, G740 et D2 qui sont cités. Nos amis chez Apple ne sont pas épargnés. Ainsi, les possesseurs d'iPhone 5, 5c, 5s, iPhone 6 ou 6 Plus doivent commencer à s'inquiéter.

Que faire si votre téléphone figure parmi cette liste ? Pas de panique, vous disposerez toujours de WhatsApp sur votre téléphone. L'application ne recevra cependant plus de mises à jour permettant de corriger des bugs et surtout les failles de sécurité. Votre téléphone sera alors considéré comme "à risque" et très sensible aux attaques de pirates informatiques. C'est pourquoi nous vous recommandons d'opter pour un nouveau smartphone plus récent dès que possible.