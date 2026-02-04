"Je marche à 6 km/h depuis deux mois" : voici comment la marche rapide redonne la forme à des retraités

La marche rapide a des bienfaits, et voici pourquoi cette dernière est efficace.

La marche à pied est un sport accessible pour un grand nombre de personnes dans le monde entier. Mais suivant l'âge, votre forme et même votre genre, il existe différentes variantes et différents effets au quotidien. Si le nombre de pas est un mythe, la constance et la vitesse sont en revanche importantes.

Dans une série de témoignages publiés sur le site de MyJugaad, entreprise de service aux personnes retraitées située à Auray, en Bretagne, un senior raconte comment marcher à une vitesse quotidienne de 6km/h pendant deux mois lui a offert de vrais bénéficies. " Je ne cherche plus la performance, je veux juste progresser sans me blesser", explique ainsi Paul, un retraité qui a voulu garder l'anonymat. " Deux tailles en moins, des nuits sans crampes… J'ai récupéré bien plus que quelques chiffres sur la balance", poursuit-il.

"J'ai attendu longtemps avant d'oser. Maintenant, je ne peux plus m'en passer. La marche, c'est devenu ma soupape, mon espace à moi", assure aussi Gérard, qui a enfin trouvé une alternative à la salle de sport : "Quand j'attaque la pente trois fois, je sens mes muscles travailler, comme si je remontais le temps".

Depuis la publication de l'article, les témoignages se succèdent: "J'ai 80 ans… J'arrive encore à faire 6 km en une heure chaque jour", réagit un lecteur, quand un autre assure avoir "commencé a marcher depuis 6 mois, entre 15 et 20 km" et avoir perdu 15 kg, avant de conclure : "Vive la marche" ! "J'ai 64 ans je marche 3 a 4 fois par semaines 12 km en faisant 6,10 km depuis plusieurs années", abonde un troisième.

Marcher, avec une distance pouvant aller de 5 à 8 km/h, stimulerait le métabolisme tout en préservant les articulations. Au delà de la vitesse, la marche rapide de façon plus générale apporte un véritable bienfait selon plusieurs sources scientifiques. Une étude publiée sur la National Library aux Etats-Unis a montré qu'un programme de marche rapide d'environ 150 min/semaine pendant 6 mois augmente significativement l'endurance à la marche chez des femmes sédentaires de plus de 60 ans.

Et les avantages ne sont pas seulement physiques et sportifs : "Ma mémoire s'améliore après chaque sortie. On oublie trop souvent que bouger, c'est aussi entretenir sa tête", assure également Marie, une autre retraitée dans le même article. " Je respire mieux, je dors mieux. La marche, c'est mon anti-stress maison", abonde Jacqueline, une autre des personnes interrogées.

Autre donnée importante et qui valide un sentiment de bien être de la part des pratiquants : une méta‑analyse a trouvé qu'une cadence de marche plus rapide, à partir de 6 km/h, est associée à une réduction du risque de diabète de type 2 d'environ 39 %, comparée à une marche lente.

D'autres analyses montrent également que marcher à une vitesse rapide est associé à une meilleure survie à long terme et à une réduction des risques de maladies cardiovasculaires et de mortalité. Selon une autre analyse scientifique, marcher rapidement au moins 15 min/jour est associé à une réduction du risque de décès d'environ 20 %...