Vous avez raté l'éclipse du 7 septembre ? Une autre arrive très bientôt, voici comment la voir

L'éclipse lunaire n'était pas le seul spectacle céleste du mois.

Alors que le 7 septembre au soir, une éclipse totale de Lune a illuminé le ciel de France, laissant l'occasion pour certains chanceux de voir le satellite prendre une teinte rougeâtre, phénomène que l'on appelle "lune de sang", un nouveau spectacle céleste nous attend dans le ciel dans quelques jours.

Un alignement Terre-Lune-Soleil, bien qu'imparfait, va se produire le dimanche 21 septembre, la veille de l'équinoxe d'automne. Durant ce phénomène que l'on appelle éclipse partielle de Soleil, la Lune passe légèrement au-dessus ou en-dessous de l'alignement Terre-Soleil et on verra l'astre couvrir près de 80% du disque solaire. Selon le site spécialisé en astronomie Starwalk, on assistera à une "éclipse profonde" et particulièrement remarquable car elle coïncide avec l'équinoxe de septembre".

En effet, au moment de son pic à 19h41 GMT, "le Soleil apparaîtra alors comme une fine lame" au-dessus du lointain océan Pacifique sud, à mi-chemin entre la Nouvelle-Zélande et l'Antarctique. Une observation optimale de cette éclipse de l'équinoxe se fera à Macquarie Island en Australie, à Zucchelli Station en Antarctique, ou à Oban sur l'île Stewart en Nouvelle-Zélande, au moment du lever du Soleil le 22 septembre.

Lors de l'éclipse de l'équinoxe 2025, le Soleil apparaîtra alors comme une fine lame. © Essene Hernandez/Eyepix Group/Sh

Contrairement à l'éclipse lunaire, l'événement ne sera observable qu'avec des protections adéquates, sous peine de brûlures rétiniennes irréversibles. Mais en France métropolitaine, ce ne sera pas la peine de s'équiper de lunettes spéciales car sa zone de visibilité se concentrera dans le sud polaire. Les Français pourront néanmoins facilement observer cette éclipse polaire sud depuis la chaîne YouTube de la NASA. Si pour les astronomes amateurs et le grand public, elle ne constitue pas un spectacle direct, elle sera le prélude d'un événement rare qui s'annonce dans un an tout pile.

Notez bien cette autre date dans votre agenda : le 12 août 2026, place à la plus grande éclipse solaire attendue en Europe depuis 25 ans. Ce sera la première éclipse solaire totale à être visible depuis le continent européen depuis 1999, avec sa bande de totalité qui traversera l'Islande, le Portugal et le nord de l'Espagne. Et en France, l'obscuration sera très proche de la totalité, notamment dans les régions du sud-ouest comme Biarritz où elle atteindra 99,5%. Vous n'aurez donc pas besoin de voyager jusqu'en Espagne. Le spectacle s'annonce prometteur pour les observateurs comme pour les photographes, car l'éclipse solaire se produira au moment du coucher du soleil, créant un décor crépusculaire.