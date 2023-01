"Épiphanie 2023 : la meilleure recette simple et rapide de la galette des rois"

EPIPHANIE. Linternaute vous livre la recette moderne et ultra rapide de la galette des Rois à la frangipane. Zoom sur cette pâtisserie qui fait partie de la culture française, mais aussi sur l'origine de la fête de l'Épiphanie et de la fève.

[Mis à jour le 5 janvier 2023 à 14h11] Ce vendredi 6 janvier sera célébrée l'Épiphanie. Comme de nombreuses pâtisseries, la galette des rois consommée à cette fête religieuse subit l'inflation et va donc coûter plus cher cette année 2023. "Le prix de la galette va probablement augmenter de 20%", a estimé José Arroyo, président de la Fédération des boulangers du Bas-Rhin, interrogé par France 3. En effet, les ingrédients nécessaires à sa réalisation "ont tous pris entre 10 et 30%. Désormais, un kilo de beurre par exemple, ça nous coûte 11%" de plus, explique au micro d'Europe 1, André Devesa, gérant d'une boulangerie à Issy-les-Moulineaux. Quant aux amandes indispensables pour réaliser la frangipane, elles "ont pris autour de 25%", a informé à France 3 José Arroyo. A cela s'ajoute les coûts de production avec une facture mensuelle de l'électricité des boulangeries qui a quasiment doublé et le salaire des boulangers qui a augmenté...

Le prix d'une galette des rois peut ainsi monter à 56 € pour celle de Pierre Hermé (pour 8 personnes), par exemple. N'est-il pas plus économique ainsi de réaliser sa propre galette des rois ? La recette originale de la galette des rois n'est d'ailleurs pas si compliquée qu'il n'y paraît : une pâte feuilletée, de la frangipane, du sucre, du beurre et de la poudre d'amandes et le tour est joué. Certains audacieux rajouteront du chocolat, des pommes ou de la noix de coco, d'autres préféreront encore la galette briochée, surmontée de fruits confits.

La recette de la galette des Rois moderne, à la frangipane, peut effrayer les moins hardis en cuisine. Elle est pourtant des plus simples. Il s'agit d'associer une pâte feuilletée à de la frangipane, autrement dit un mélange de crème pâtissière, de beurre, de sucre et de poudre d'amandes. A vous de jouer :

"Simple comme une galette des rois maison"

Avant d'évoquer la recette de la galette des rois, encore faut-il savoir quelle galette des rois choisir. De nos jours, la galette composée de pâte feuilletée et de frangipane semble s'être imposée dans l'imaginaire collectif. Mais l'authentique galette des rois est-elle la frangipane, la briochée ou le gâteau aux fruits confits ? A l'origine, les galettes des rois étaient de simples pains dans lesquels un haricot était utilisé en guise de fève. Mais progressivement, plusieurs régions ont ajouté à cette galette de pain sa spécificité.

La brioche, encore en usage dans de nombreuses régions, notamment dans le sud de la France, serait donc la forme la plus traditionnelle de la galette des rois, puisqu'elle est la plus proche d'une boule de pain. Dans le Nord, mais aussi en Provence et dans le Languedoc, elle est devenue le "gâteau des rois", recouverte de sucre et de fruits confits. La frangipane quant à elle serait née au XVIIe siècle sous l'impulsion d'Anne d'Autriche et de son fils Louis XIV. La galette feuilletée aurait ainsi vu le jour à Paris, à tel point qu'elle sera un temps surnommée "la parisienne". Aujourd'hui, la galette des rois, consommée par 85% des Français, s'achète surtout à la frangipane (80%).



Quand allez-vous manger de la galette des rois en 2023 ? Tout dépend si vous décidez de respecter scrupuleusement ou non la coutume. L'Epiphanie est traditionnellement fixée dans le calendrier chrétien au 6 janvier, soit douze jours après la naissance de Jésus selon la liturgie romaine. Le 6 janvier tombant régulièrement en pleine semaine (un vendredi cette année 2023) après les vœux de bonne année, une réforme a toutefois transféré la date au second dimanche suivant Noël, soit, quasi-systématiquement, au premier dimanche à partir du 1er janvier. La galette des rois a pu donc être découpée à cette date, en tout cas dans les pays qui n'ont pas de jour férié dédié à l'Epiphanie. Mais rassurez-vous, les boulangeries et pâtisseries ne s'arrêteront pas de sitôt, et vous pourrez déguster la galette des rois ce dimanche 8 janvier, et au moins jusqu'à la mi-janvier !

Dans l'imaginaire chrétien, la galette des rois fait référence aux trois rois mages qui, guidés par une étoile, se sont rendus à Bethléem, pour se recueillir devant la crèche où serait né Jésus, offrant à l'enfant de précieux présents. Mais on apprend vite, en se penchant sur la question, que l'Epiphanie (ou son équivalent) était déjà fêtée bien avant l'avènement de la religion chrétienne.

On parle d'abord d'un gâteau doré et de forme ronde, une description qui peut rappeler le soleil et donc le culte des Saturnales, également lié au solstice, d'hiver comme d'été. Pendant ces festivités de 7 jours, les excès étaient permis et il était d'usage d'offrir des gâteaux à son entourage. Une tradition qui, au Moyen Âge, est devenue celle du "gâteau des rois". Pour certains, l'appellation viendrait de la redevance qu'il fallait verser à son seigneur à la même époque. Redevance généralement accompagnée elle-même d'un gâteau.

Quant à la fève, elle aurait précédé la galette puisqu'elle date elle aussi de l'empire romain. Il était d'usage en effet dans la Rome antique de tirer au sort le roi d'un festin grâce à un jeton noir ou blanc. Il est aussi dit qu'un roi était désigné par ce biais parmi les soldats d'une garnison ou dans une famille lors des Saturnales et qu'il pouvait ainsi, pendant une journée, réaliser tous ses désirs et commander tout ce qu'il lui plaisait. Une légende rapporte également une autre origine de la fève : la légende de Peau d'âne, inspirée du conte de Charles Perrault. C'est ainsi en oubliant sa bague dans un gâteau destiné au prince que Peau d'âne aurait inspiré cette étrange coutume.

Enfin, la tradition d'envoyer le plus jeune des convives sous la table pour désigner à qui revient chaque morceau de la galette serait arrivée à la même époque. Lors des Saturnales toujours, le maître de maison demandait en effet au plus jeune de la famille, censé être le plus innocent, de désigner à quel convive il devait distribuer la part qu'il tenait en main. L'enfant est alors généralement surnommé Phébé (pour "Phœbus" ou "Apollon"), en référence à un oracle d'Apollon.