Saint-Valentin 2021 : recettes, cadeau, film, nos idées pour une soirée originale

SAINT VALENTIN - Ce dimanche 14 février 2021, vous êtes en panne d'inspiration pour fêter la Saint-Valentin à la maison en raison du couvre-feu ? Voici toute une sélection d'idées insolites, de cadeaux, de recettes pour un repas surprise, pour votre amoureux ou amoureuse.

[Mis à jour le 12 février 2021 à 18h41] Malgré le couvre-feu instauré à 18 heures, le Covid-19 n'aura pas raison de la fête des amoureux ! Prêts à passer un moment unique le soir de la fête des amoureux qui a lieu ce dimanche 14 février 2021 ? Malgré la fermeture des restaurants, cinémas et salles de spectacles, 1 Français sur 3 compte célébrer la Saint-Valentin cette année, soit une proportion similaire à l'an dernier (33% contre 35% cette année), d'après un sondage YouGov.

Et les Français sont nombreux à vouloir réaliser un dîner à la maison (à 54%, soit 33 points de plus par rapport à l'an dernier), regarder un film en mode cocooning (à 32%, soit 20 points de plus) ou encore se faire livrer un repas (à 25%, soit 21 points de plus). Les amoureux en quête de recettes pour un dîner romantique, de menus divins à emporter, de films à voir, d'un cadeau original ou d'une playlist pleine de romance, sauront trouver leur bonheur dans notre dossier. Et puisque le 14 février tombe cette année 2021 un dimanche, nous avons compilé les meilleures escapades dans les villages et autres endroits marqués par l'amour.

Puisque les restaurants sont tous fermés par ces temps de Covid, êtes-vous prêts à réaliser un menu de Saint-Valentin 100% maison ? Cyril Lignac n'aura plus qu'à ranger son tablier ! Nous vous livrons nos conseils, de l'entrée au dessert, en passant par la déco et les boissons, pour un repas original de Saint-Valentin. L'astuce est de réaliser des choses très simples mais avec beaucoup d'originalité (par exemple une salade de mangue et de chèvre frais), afin de le ou la surprendre et d'éviter de cramer la hotte (toutes nos recettes plus bas).

Un élément insolite peut être de faire figurer dans votre plat des ingrédients aphrodisiaques tels que les huîtres, le gingembre et le chocolat. Côté boissons, sortez la bouteille de champagne qui fera encore un peu plus pétiller votre tête-à-tête. Vous préférez les cocktails avec ou sans alcool ? A l'apéritif, sortez le sirop de menthe et les crèmes fruitées ou de cacao.

Côté déco, place aux fleurs et bougies sur la table, des grands classiques certes, mais indispensables pour créer une atmosphère envoûtante, complétée par une lumière tamisée et une musique douce. Sur la table, optez pour votre plus belle vaisselle. On ne saurait trop vous conseiller de soigner la décoration de votre table avec une petite touche d'originalité, à l'aide d'un pliage de serviette qui sort de l'ordinaire :

Parmi les recettes de Saint-Valentin qui recueillent le plus de succès, nombreuses sont celles à faire la part belle aux produits de la mer et aux textures légères :

Vous préférez laisser faire les grands chefs étoilés parisiens ? Pour la Saint-Valentin, ils sont nombreux à proposer des menus à emporter ou en livraison :

Le Meurice d'Alain Ducasse propose un menu sur-mesure élaboré par les chefs Amaury Bouhours et Cédric Grolet à 180 € par personne, à réserver par email ou par téléphone jusqu'au 10 février.

L'Hôtel de Crillon a imaginé un menu dédié aux amoureux par le chef Boris Campanella, composé de trois plats gourmands (noix de coquille Saint-Jacques en ceviche, homard bleu en quenelles et tourte de volaille de Bresse au foie gras de canard et truffe noire) suivi d'un entremet du Chef Patissier Matthieu Carlin aux fruits de la passion et épices douces à partager. Disponible en pré-commande pour retrait du 12 au 14 février inclus. 185€ pour deux personnes.

Le George V de Simone Zanoni propose un menu aux saveurs italiennes, "That's Amore a Casa", qui comprend une focaccia moelleuse, un velouté de potiron et châtaignes, un parmesan 36 mois d'affinage, un carpaccio de Saint-Jacques, des tortelli au Homard, le plat signature de la côte de veau milanaise servie avec un jus truffé, et en dessert, la fleur de mangue du chef pâtissier Michael Bartocetti. Réservations jusqu'au 10 février à 18h par mail ou par téléphone au +33 1 49 52 72 09.

Mosuke de Mory Sacko : l'ancien Top Chef fraîchement couronné d'une étoile au Guide Michelin propose de passer par sa boutique "Mosugo" pour réserver un menu de la Saint-Valentin composé d'une entrée, d'un poisson, d'une viande et d'un dessert, à 75€ par personne.

MAM de Stéphanie Le Quellec propose un menu complet à 195€ pour deux personnes, incluant l'apéritif et un cocktail maison, pour la Saint-Valentin.

Alliance de Toshitaka Omiya propose pour les 13 et 14 février, un menu pour 2 personnes à 220€, en livraison ou à emporter.

La Rôtisserie d'Argent , ancien bouchon lyonnais des propriétaires de la Tour d'Argent, propose trois menus vous du chef Yannick Franques, allant de 99 à 189€, mais aussi un petit-déjeuner à 59€. En savoir plus

, ancien bouchon lyonnais des propriétaires de la Tour d'Argent, propose trois menus vous du chef Yannick Franques, allant de 99 à 189€, mais aussi un petit-déjeuner à 59€. En savoir plus La Maison Lenôtre vous fera oublier le traditionnel dîner en optant pour un brunch à partager au réveil à 120€ : baguette Croustille au goût authentique accompagnée de l'incontournable pâte à tartiner praliné pur noisettes françaises, un sandwich pain de mie au blanc de poulet mariné à la moutarde à l'ancienne, une verrine comme une salade composée de céleri rave, choux fleur rôti, betterave jaune, graines de quinoa et yaourt grec battu, deux tranches de 50 grammes de Saumon Norvégien fumé à l'essence au bois de hêtre et ses deux blinis, deux brioches d'Amour pommes et rose, un coffret 6 cœurs bonbons chocolat et pour terminer, un entremets "Cœur léger" vanille, praliné noisettes ainsi qu'une bouteille de champagne brut Lenôtre 75 cl. Il existe également une version du brunch sans champagne à 85€.

Outre le classique bouquet de fleurs, les femmes apprécieront tout particulièrement une bouteille de leur parfum préféré, mais aussi un pendentif, une bague ou un bracelet gravé avec vos noms ou date de votre rencontre, un cadre avec une jolie photo romantique de votre couple, un marque-page avec un petit message doux, et, bien sûr, un dîner romantique !

Quant aux hommes, ils aiment être surpris. Outre les classiques verre à whisky gravé, jeux-vidéos, coffret sommelier, s'il aime l'humour, trouvez-lui un cadeau rigolo : mini golf pour toilettes, carte du monde à gratter... Piochez sur le site de L'avant gardiste. Ces idées de cadeaux ne manquent pas sur la toile ! Enfin, si votre homme est quelqu'un de stressé, emmenez se faire un massage ! Et s'il aime bouger, emmenez-le dans une de nos destinations sélectionnées plus bas.

Votre couple est en proie à la morosité ambiante ? Nous ne saurons trop vous conseiller un jeu de cartes feel good pour couples, au format poche, qui fait fureur ces temps-ci : SOCIAL Couples. Vous piochez une carte, lisez la question à votre partenaire puis explorez ensemble les sujets qu'elle vous inspire parmi les 5 thèmes abordés : expériences, émotions, projets, sexualité, inspirations. Au total, ce sont 110 petites questions pensées dans le but de déclencher 110 grandes discussions ! Une invitation à prendre le temps de communiquer, de s'écouter et de passer des instants de qualité avec son partenaire afin de se (re)découvrir.

Autrement, piochez dans notre sélection des meilleures idées de cadeaux pour hommes ou femmes ci-dessous :

D'après un sondage YouGov effectué cette année 2021, les Français qui comptent célébrer la Saint-Valentin avec leur moitié y consacreront un budget moyen de 101,5 euros. Les cadeaux que les Français comptent offrir à leur moitié sont majoritairement les fleurs (24%) devant les bijoux (19%), suivis des parfums (18%) puis des vêtements (17%). Toujours d'après ce sondage, les cadeaux les plus appréciés par les Français pour la Saint-Valentin seraient, cette année 2021, par ordre de préférence :

Un voyage, une escapade : 18%

Un bijou : 10%

Un parfum : 10%

Un soin, un massage : 7%

Des vêtements : 7%

La La Land, Sur la route de Madison, 4 Mariages & 1 Enterrement, Coup de foudre à Notting Hill, Love Actually, Le secret de Brokeback Mountain, Quand Harry rencontre Sally, Ghost, Call Me By Your Name... Avis aux couples cinéphiles, pour ce 14 février, on vous a concocté une sélection des plus belles histoires d'amour immortalisées au cinéma, des grands classiques aux comédies romantiques en passant par des romances qui vous feront verser des larmes :

Quels sont les meilleurs poèmes de Saint-Valentin ?

Que vous soyez touché(e) au cœur par la flèche de Cupidon, amoureux en secret ou juste poète à vos heures perdues, la Saint-Valentin est le moment ou jamais de déclarer sa flamme ! Et pourquoi ne pas le dire avec des vers ? Si vous êtes moyennement inspiré, vous pouvez par exemple déclamer ces mots de Carol Arnauld, ex-chanteuse, auteure et compositrice française dans sa "Chanson d'amour" (1988) aux accents universels :

"J'ai du mal à trouver les mots

Qui seraient pour toi les plus beaux,

Qui te ressembleraient un peu

Auraient la couleur de tes yeux.

Oui, j'ai du mal à trouver les mots,

Les mots d'amour, les mots qu'il faut,

Pour te dire que je ne sais pas

Je ne sais pas vivre sans toi."

Si vous ne vous sentez décidément pas l'âme de Rimbaud, vous pouvez aussi recopier l'une des œuvres d'un poète amoureux. L'un de ceux que Louis Aragon a écrit pour Elsa, par exemple, devenue sa muse pour la vie (vous pouvez notamment piocher dans le recueil "Les Yeux d'Elsa", 1942). "La lettre", de Georges Sand, figure aussi en tête de liste des poèmes parfaits à ressortir pour l'occasion.

Pour rester dans l'esprit érotique à la mode en cette Saint-Valentin 2019, pourquoi ne pas réciter à votre amour ces quelques vers de Victor Hugo - un quatrain coquin écrit par l'auteur pour une célèbre actrice de son époque, Alice Ozy :

Platon disait, à l'heure où le couchant pâlit :

-Dieux du ciel, montrez-moi Vénus sortant de l'onde !

Moi, je dis, le cœur plein d'une ardeur profonde :

-Madame, montrez-moi Vénus entrant au lit !

ET AUSSI : Envoyez une carte de Saint-Valentin à l'élu de votre coeur !

A l'occasion de votre dîner de Saint-Valentin, nous vous proposons de rendre ce moment encore plus parfait grâce à notre playlist des meilleures chansons d'amour parmi les plus marquantes de ces 70 dernières années, en français, en anglais, tirés le plus souvent de films. Still Loving You de Scorpions, Ne me quitte pas de Jacques Brel ou encore Halleluyah de Jeff Buckley, on vous laisse les découvrir en musique, avec les paroles et l'histoire derrière :

Lassés des épreuves de confinement et couvre-feu, les Français préféraient offrir un voyage ou une escapade à l'occasion de la Saint-Valentin, un chiffre tiré à la hausse par les femmes (22%) et les 18-24 ans (27%). Cette année plus que jamais avec une Saint-Valentin placée un dimanche 14 février, rien ne vous empêche de partir en week-end prolongé. On ne saurait trop vous conseiller une escapade romantique dans nos villages de France, de Castelnau-de-Montmiral en Occitanie à Veules-les-Roses en Normandie en passant par Riquewihr en Alsace :

Pour vivre une belle romance à deux le temps d'un week-end prolongé, suivez la piste des poètes, écrivains et romanciers comme Apollinaire, Victor Hugo, Aragon, Ronsard, George Sand, Simone de Beauvoir ou encore des souverains comme Henri II ou Napoléon Bonaparte... Piochez dans nos idées de sorties ci-dessous, lieux de rencontre des plus célèbres amants de l'histoire :

Et si vous profitiez de votre escapade pour dire "Je t'aime" dans la langue régionale du village que vous aurez choisi ? Rien de plus romantique que de déclarer sa flamme dans une des différentes langues de nos régions de France que sont l'alsacien, l'arpitan, le basque, le breton, le catalan, le corse, le flamand, le francique lorrain ou encore l'occitan ! A vous de jouer : 10 questions.