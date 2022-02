"Saint-Valentin 2022 : nos idées de cadeau, menu et sorties"

SAINT VALENTIN. En panne d'idées pour la fête des amoureux ? Certes, le 14 février ne sera pas un jour férié et il faudra donc un peu d'organisation pour bien préparer la soirée. Cadeau, menu pour un repas romantique, films, sorties à Paris ou ailleurs, laissez-nous vous guider pour une Saint-Valentin réussie !

[Mis à jour le 11 février 2022 à 17h36] Lundi 14 février 2022, vous souhaitez sortir des sentiers battus pour la Saint-Valentin. Alors cadeau ou pas cadeau ? Si certains vous diront que le plus important est de partager du temps avec l'être cher, d'autres se sentiront blessés de ne pas voir de cadeau-surprise. Vous souhaitez offrir ou faire quelque chose d'original ? Vous souhaitez sortir du traditionnel bouquet de roses rouges ?

Les amoureux en quête de cadeaux ou de sorties romantiques à Paris ou ailleurs sauront trouver le bon plan qu'il leur faut dans notre dossier. Vous préférez organiser un dîner à la maison ? Pas de problème, nous vous livrons, plus bas, les meilleures recettes, de l'entrée au dessert, pour un repas original de Saint-Valentin.

Quel cadeau choisir pour la Saint-Valentin ?

Un sondage YouGov réalisé pour Linternaute publié jeudi 10 février révèle quel est le cadeau idéal pour le 14 février, alors que les Français auraient en moyenne un budget cadeau de Saint-Valentin d'une valeur de 114€. En tête de liste, le voyage ou l'escapade romantique est plébiscitée par 20% des Français interrogés. La destination la plus convoitée pour la Saint-Valentin ? L'Italie arrive en tête, devant la France, puis l'Espagne.

Et pourtant, ce cadeau n'arrive pas en tête des choix des sondés, tout simplement parce qu'il n'est pas à la portée de tous : 22% offriront des fleurs à leur moitié, 19% du parfum, 13% des chocolats, 12% un bijou, 11% des vêtements ou une escapade/un voyage, 9% un soin/un massage, 7% de la lingerie et 6% des billets pour un spectacle ou un cadeau coquin (sex toy etc.). Il vous manque l'inspiration ? Piochez dans notre sélection des idées de cadeaux pour hommes ou femmes ci-dessous :

Quel repas à la maison pour la Saint-Valentin ?

Etes-vous prêts à réaliser un menu 100% maison ? Cyril Lignac n'aura plus qu'à ranger son tablier ! Nous vous livrons nos conseils, de l'entrée au dessert, en passant par la déco et les boissons, pour un repas original de Saint-Valentin. L'astuce est de réaliser des choses très simples mais avec beaucoup d'originalité (par exemple une salade de mangue et de chèvre frais), afin de le ou la surprendre et d'éviter de cramer la hotte (toutes nos recettes plus bas).

Un élément insolite peut être de faire figurer dans votre plat des ingrédients aphrodisiaques tels que les huîtres, le gingembre et le chocolat. Côté boissons, sortez la bouteille de champagne qui fera encore un peu plus pétiller votre tête-à-tête. Vous préférez les cocktails avec ou sans alcool ? A l'apéritif, sortez le sirop de menthe et les crèmes fruitées ou de cacao.

Côté déco, place aux fleurs et bougies sur la table, des grands classiques certes, mais indispensables pour créer une atmosphère envoûtante, complétée par une lumière tamisée et une musique douce. Sur la table, optez pour votre plus belle vaisselle. On ne saurait trop vous conseiller de soigner la décoration de votre table avec une petite touche d'originalité, à l'aide d'un pliage de serviette qui sort de l'ordinaire :

Quelles recettes pour un repas de Saint-Valentin ?

Parmi les recettes de Saint-Valentin qui recueillent le plus de succès, nombreuses sont celles à faire la part belle aux produits de la mer et aux textures légères :

Quel restaurant choisir pour un menu de Saint-Valentin ?

Dîner au restaurant ou aux chandelles, c'est le type de repas privilégié pour célébrer la Saint-Valentin. Mais comment faire quand on manque de moyens ou si l'on est un(e) piètre cuisinier(ère) ? Dans le premier cas, des bons plans pas cher et sympa existent pour mettre le nez dehors tout en faisant plaisir à sa moitié. Il suffit souvent de les dénicher sur internet : à Paris, "capitale des amoureux", les bons plans ne manquent pas entre un dîner-concert sur un bateau à quai, un brunch romantique ou un souper rythmé par une playlist de lover. Paris recèle aussi de restaurants romantiques qui ne demandent qu'à être découverts. Ils ne proposent pas tous des menus spécialement préparés pour la Saint-Valentin, mais découvrir ces adresses à l'ambiance feutrée, souvent nichées dans des ruelles secrètes ou dans des quartiers historiques de la capitale, valent le détour en ce jour si particulier.

Vous souhaitez offrir ou faire quelque chose d'original ? Vous souhaitez sortir du traditionnel bouquet de roses rouges ? Sortez des sentiers battus avec notre sélection de sorties originales, dans toute la France :

Quelles sorties à Paris pour la Saint-Valentin ?

La capitale de l'Amour regorge de nombreuses adresses à l'ambiance intime pour fêter la Saint-Valentin lundi 14 février 2022. Côté expos, le musée Rodin propose une soirée Love pour les amateurs de sculpture et de poésie, avec un parcours amoureux dont la pièce maîtresse est le mythique Baiser de Rodin. 4 créneaux de visite sont proposés : 18h, 19h, 20h et 21h. Réservation exclusivement en ligne. Tarif plein : 27 € / tarif réduit : 12 € pour les 18-25 ans (inclus).

L'Aquarium de Paris propose quant à lui une ballade romantique, coupe de champagne à la main, avec deux guides présents pour faire découvrir les secrets de l'amour dans l'océan ainsi que la distribution d'un love book pour tout connaître sur la vie "sentimentale" des poissons Tarif : 30€/personne visite nocturne. Des dîners en amoureux sous l'Océan ou suisses sur la terrasse de l'Aquarium sont également proposés, ainsi qu'un spectacle féérique de Claire la sirène à 19h45 et 20h45. Réservations sur le site.

Si vous recherchez la détente totale à deux, l'hammam des Cent Ciels à Boulogne-Billancourt vous ouvre les bras pour un forfait spécial à deux (Hammam, sauna, piscine | Massage de 25 minutes | Thé à la menthe pour 170 euros). Enfin, dans Paris intra-muros, sachez que les chambres de l'hôtel Design Secret sont équipées d'un jacuzzi dans leur salle de bains, pour accueillir deux personnes. Chacune d'elles est décorée d'un thème sur Paris : Musée d'Orsay, Trocadéro, Tour Eiffel, Moulin Rouge, Atelier d'artiste ou Opéra Garnier.

Enfin, pour une balade romantique sur la capitale, rendez-vous aux Mur des Je t'aime. Œuvre murale de 40 m² reproduisant 311 "Je t'aime" en 250 langues différentes, le Mur des Je t'aime se découvre à deux aux Abesses, dans le square Jean Rictus. Réalisé par Frédéric Baron et Claire Kito en 2000, il vous fera découvrir aussi bien des langues familières (italien, espagnol, allemand) que des dialectes rares (kurde, occitan, yiddish, innuktitut). Promenez-vous sur l'Île Saint-Louis, le long des quais de Seine à la découverte des magnifiques façades, porches et devantures de l'île, et prenez la rue principale pour admirer les hôtels particuliers des 17e et 18e siècles. Flânez au calme dans les passages couverts parisiens : du Passage du Bourg-l'Abbé à la galerie Vivienne en passant par le Passage du Grand Cerf ou la Galerie de la Madeleine, arpentez, main dans la main, le Paris du début XIXe siècle. Toutes les adresses des passages parisiens.

Où passer un long week-end de Saint-Valentin en France ?

Cette année, la Saint-Valentin tombe à une date moyennement pratique pour ceux qui ambitionnent un week-end romantique dans des destinations dépaysantes. Mais rien ne vous empêche de partir en week-end prolongé. On ne saurait trop vous conseiller une escapade romantique dans nos villages de France, de Castelnau-de-Montmiral en Occitanie à Veules-les-Roses en Normandie en passant par Riquewihr en Alsace :

Pour vivre une belle romance à deux le temps d'un week-end prolongé, suivez la piste des poètes, écrivains et romanciers comme Apollinaire, Victor Hugo, Aragon, Ronsard, George Sand, Simone de Beauvoir ou encore des souverains comme Henri II ou Napoléon Bonaparte... Piochez dans nos idées de sorties ci-dessous, lieux de rencontre des plus célèbres amants de l'histoire :

Quels films romantiques regarder à la Saint-Valentin ?

La La Land, Sur la route de Madison, 4 Mariages & 1 Enterrement, Coup de foudre à Notting Hill, Love Actually, Le secret de Brokeback Mountain, Quand Harry rencontre Sally, Ghost, Call Me By Your Name... Avis aux couples cinéphiles, pour ce 14 février, on vous a concocté une sélection des plus belles histoires d'amour immortalisées au cinéma, des grands classiques aux comédies romantiques en passant par des romances qui vous feront verser des larmes :

Quelle musique romantique pour la Saint-Valentin ?

A l'occasion de votre dîner de Saint-Valentin, nous vous proposons de rendre ce moment encore plus parfait grâce à notre playlist des meilleures chansons d'amour parmi les plus marquantes de ces 70 dernières années, en français, en anglais, tirés le plus souvent de films. Still Loving You de Scorpions, Ne me quitte pas de Jacques Brel ou encore Halleluyah de Jeff Buckley, on vous laisse les découvrir en musique, avec les paroles et l'histoire derrière :

Egalement, pour briller auprès de votre moitié, vous pouvez toujours lui raconter l'origine de la Saint-Valentin ci-dessous :

Le martyr Saint Valentin, à l'origine de la fête des amoureux

Mais qui donc était ce Saint Valentin de Terni que l'on célèbre chaque 14 février ? Il faut remonter plusieurs siècles en arrière, au IIIe siècle de notre ère, pour découvrir le parcours très romancé de cet homme, dont on peine encore à savoir s'il était prêtre ou moine. Aux balbutiements du christianisme, dans une Rome antique qui persécutait les chrétiens, Valentin de Terni était connu pour marier les croyants. Des unions qui ne plaisaient guère à l'empereur Claude II le Gothique, qui préférait que les hommes se tournent vers ses guerres plutôt que vers les femmes et la construction d'un foyer. Selon la légende, c'est le souverain lui-même qui va ordonner l'arrestation de Valentin.

Selon la légende, Valentin va se lier d'amitié avec Julia, la fille de son geôlier ou d'un magistrat chargé de sa surveillance selon les versions. Aveugle de naissance, elle va tomber amoureuse du prisonnier, qui lui racontait la beauté du monde tandis qu'elle lui apportait des vivres. Au contact de Valentin, Julia va finalement retrouver l'usage de ses yeux un soir où une lumière jaillit de la cellule. Par ce miracle et par ses mots, Valentin serait parvenu à convertir la jeune romaine au christianisme, ainsi que toute sa famille. Courroucé par la publicité de ces événements, Claude II ordonnera l'exécution de Valentin. En guise de martyr, il sera roué de coups et décapité sur la voie Flaminia, le 14 février 269.

Quelle est l'histoire de la Saint-Valentin ?

La tradition de la Saint-Valentin n'a pas commencé avec le mythe de Valentin de Terni, construit de toutes pièces par la papauté après sa mort. Elle est bien un héritage de la Rome Antique, mais trouve ses origines dans un autre événement : les Lupercales. Organisées tous les 15 février, les Lupercales célèbrent alors Faunus Lupercus, dieu de la fécondité, des bergers et des troupeaux. Rite de purification, organisé à la fin de l'année romaine (qui commence le 1er mars), cette fête païenne se déroule en trois étapes. Tout d'abord, les prêtres sacrifient un bouc dans la grotte du Lupercal (au flanc du Mont Palatin), où, selon la légende, la louve allaita les fondateurs de Rome Romulus et Rémus. Ils enduisent ensuite de jeunes gens issus de familles nobles du sang du sacrifice dans un cérémonial qui symbolise la purification des bergers.

S'ensuit la "course des luperques", pendant laquelle les prêtres et les jeunes gens, couverts de la peau des bêtes sacrifiées, courent dans les rues de la ville et fouettent les passants avec des lanières découpées dans la peau du même animal. Les femmes, en particulier, se placent sur leur trajet, dans l'espoir d'avoir une grossesse heureuse et un accouchement sans douleur. Enfin, les célébrations se terminent par un grand banquet, au cours duquel les jeunes hommes tirent au sort leur compagne pour la soirée. Une pratique qui entraîne parfois la formation de couples durables et mène, pourquoi pas, au mariage.

Un événement chrétien

La Saint-Valentin n'aurait ensuite été instituée par l'Eglise que pour contrer les fêtes païennes. L'hypothèse, soutenue par de nombreux historien, n'est attestée par aucune source écrite de l'époque. Seul fait certain : à la fin du Ve siècle, les Lupercales sont l'un des derniers rites païens encore observés dans une Rome majoritairement chrétienne. Le pape Gélase Ier envoie alors une "lettre contre les Lupercales" au sénateur Andromaque, qui manifestait un certain attachement à cette fête traditionnelle. Dans cette lettre, il critique les comportements immoraux qui ont lieu pendant cette célébration, se moque des superstitions des chrétiens qui honorent les démons pour écarter le mauvais sort et souligne que ces célébrations n'ont pas empêché les épidémies vingt ans plus tôt. Cependant, contrairement aux idées reçues, le pape n'a pas interdit cette fête païenne : il s'est contenté de montrer la contradiction qu'il y a entre la foi chrétienne et la célébration des Lupercales. Gélase choisit en 496 de commémorer, le 14 février, Saint Valentin, qui devient le saint patron des amoureux. Et donnera lieu à une fête potentiellement des plus romantiques.

Cupidon, le dieu de l'amour

Dans la mythologie romaine, Cupidon est l'équivalent du dieu grec de l'amour Eros. Désir amoureux personnifié, Cupidon (du latin cupido, le désir) est souvent représenté sous la forme d'un enfant, armé d'un arc et d'un carquois rempli de flèches, fidèle compagnon de sa mère Vénus, déesse de l'amour et de la beauté.

Il est également connu pour être le héros de la légende de Psyché. Selon ce mythe, Psyché est une princesse si belle que les habitants du royaume délaissent le culte de Vénus à son profit. Furieuse, la déesse décide de punir la jeune fille et ordonne à Cupidon de lui inspirer une passion pour l'être le plus laid qu'il peut trouver. Mais le jeune dieu s'éprend de la princesse et ne peut accepter ce que sa mère lui demande. Après avoir envoyé un oracle au roi, qui lui demande d'abandonner sa fille sur un rocher isolé, il fait enlever Psyché par la brise de Zéphyr qui l'emporte jusqu'à un palais somptueux, situé dans une vallée inconnue. Il la rejoint tous les soirs, pendant son sommeil, sous une apparence humaine, et lui fait promettre de ne jamais chercher à connaître son apparence. Malheureusement, sur l'injonction de ses sœurs, Psyché cède à la curiosité et éclaire le visage de son mari alors qu'il est endormi. Une goutte d'huile tombée sur son corps le réveille : il se lève et s'envole. Inconsolable, Psyché part à la recherche de son mari et doit surmonter une série d'épreuves imposées par Vénus. A leur issue, Cupidon, qui regrette sa femme, obtient de Jupiter la permission d'emmener Psyché jusqu'au mont Olympe, où elle devient immortelle et met au monde une fille du nom de "Volupté".

La face sombre de la Saint-Valentin

Dans l'ouvrage "Saint-Valentin, mon amour !", aux éditions Les Liens qui libèrent, l'historien et sociologue Jean-Claude Kaufmann nous raconte la Saint-Valentin des temps anciens. Et prouve que le "mythe" de Saint Valentin, en tant que personnage chrétien, a été largement détourné à des fins politiques et religieuses (lire ci-dessous). De quoi surprendre ceux qui abhorrent cette fête souvent jugée trop mièvre ou archi-commerciale.

Selon Jean-Claude Kaufmann, il existe plusieurs saints du nom de Valentin qui ont été, à l'origine, protecteurs du "vignoble contre le phylloxéra", "des vaches", "de la maladie" et même de "la culture des oignons"... Mais pas de l'amour. Et il y a pire. Jean-Claude Kaufmann fait l'inventaire des traditions pour le moins douteuses voire totalement abjectes qui ont, au fil des siècles, abouti à la naissance de la Saint-Valentin telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'auteur de "Saint-Valentin, mon amour !" cite notamment le culte de l'ours, qui fut célébré au Moyen Âge, loin du romantique Valentin qu'on nous présente depuis. Considéré comme l'animal le plus proche de l'homme et à la sexualité débridée, il fut l'objet de bien des théories comme celle de l'évêque Guillaume d'Auvergne, qui écrivait en 1231 que "lorsqu'une femme s'accouple avec un ours, elle donne naissance à un bébé humain".

Plus loin encore dans l'horreur, l'auteur rappelle que lors des fêtes antiques des Lupercales, à l'origine de la Saint-Valentin, il s'agissait de "purifier" les femmes en leur fouettant les fesses ou le ventre pour s'assurer de les rendre fécondes. Au XVe siècle, dans une société où la sexualité était bridée et le mariage solidement encadré, une autre tradition procédait par des viols collectifs, acceptés par la société. "De jeunes hommes se rendaient chez la victime, pendant la nuit, faisaient du chahut sous ses fenêtres pour l'appeler, en la traitant de 'ribaude'. Puis, comme elle se taisait, on enfonçait sa porte", écrit Jean-Claude Kaufmann, qui indique que le phénomène était si massif que la moitié des hommes avait déjà participé à ce type de viol et que les victimes, dépucelées avant le mariage, n'avaient d'autre choix que la prostitution. Plusieurs extraits de l'ouvrage ont été compilés par France Info.

Très vieille tradition qui a désormais largement dépassé la religion, la Saint-Valentin 2022 tombe ce lundi 14 février. Certes, ce ne sera pas un jour férié et il faudra donc un peu d'organisation pour bien préparer la soirée ou organiser son départ mais pourquoi ne pas en profiter pour s'offrir un long week-end en amoureux ? Rome, Venise, Prague ou Vienne sont évidemment des destinations toutes trouvées pour les couples mais elles font toujours leur petit effet. Voici toutes les idées que nous avons compilées pour passer une bonne Saint-Valentin 2022 à Paris ou ailleurs.