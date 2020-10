Fête des Lumières de Lyon 2020 : la 21e édition annulée à cause du Covid

FETE DES LUMIERES - La 21e édition qui devait se dérouler du 5 au 8 décembre 2020 a été annulée par le maire de la ville de Lyon en raison de la crise sanitaire du coronavirus.

[Mis à jour le 28 octobre 2020 à 12h50] La Fête des Lumières n'aura pas lieu cette année 2020, en raison de la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 dans le Rhône. "Nous abandonnons le projet de la Fête des Lumières", a déclaré le maire de Lyon Grégory Doucet à France 3 Auvergne-Rhône Alpes, face à la situation préoccupante dans la métropole lyonnaise, qui affiche un taux d'incidence de 832,3 pour 100 000 habitants... Prenant ainsi compte de "la dégradation de l'état sanitaire", il a expliqué qu'il fallait "raison garder".

La Fête des Lumières devait se tenir durant quatre soirs dans la capitale des Gaules entre le 5 et le 8 décembre, et devait proposer des installations lumineuses et féeriques à ciel ouvert, réparties dans les rues et les places de la ville de Lyon, mais aussi dans ses monuments ou sur les quais de la Saône. L'an dernier, il ne fallait pas faire l'impasse sur la Place des Terreaux qui faisait découvrir les coulisses d'un spectacle, la lutte des colosses de lumières sur le pont Bonaparte, les créatures volantes de la place Bellecour, l'histoire de l'humanité contée sur la cathédrale Saint-Jean, la fresque monumentale de CozTen sur la colline de Fourvière, ou encore, les personnages lumineux du Parc de la Tête d'Or. Redécouvrez-les en images :

L'édition 2020, qui devait se tenir du 5 au 8 décembre 2020, est officiellement annulée et reportée à 2021. La Fête des Lumières dure traditionnellement quatre jours au début du mois de décembre de chaque année.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Instaurée en 1989, la Fête des Lumières a une ampleur européenne et rassemble plus de trois millions de visiteurs à Lyon. Demandez aux Lyonnais, la plupart se sentent dépassés par l'ampleur prise par leur Fête des Lumières qui trouve ses origines au XVIIe siècle. En 1643, Lyon touchée par la peste se place sous la protection de la Vierge Marie et lui rend hommage chaque 8 septembre. En 1852, la représentation de la Vierge Marie de la chapelle située sur la Fourvière est installée et la date de sa célébration déplacée au 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception. Le jour de l'inauguration, un orage s'abat sur Lyon mettant en péril les célébrations prévues. Finalement, la pluie cesse et les Lyonnais ravis, déposent des bougies à leurs fenêtres. C'est cette tradition qui perdurera pendant des siècles. Encore aujourd'hui, en vous promenant dans la ville, vous constaterez que des bougies illuminent les façades lyonnaises. En 1989, la municipalité, sous le sponsoring d'EDF, ajoute à cette célébration traditionnelle des animations lumineuses éphémères. La Fête des Lumières telle qu'on la connaît est lancée...